Atarazanas: puertas abiertas para conocer los espacios rehabilitados

Las Reales Atarazanas de Sevilla abren este jueves, 23 de octubre, temporalmente al público hasta el 2 de noviembre con pases de de 9,00 a 18,00 horas tras las obras de rehabilitación del monumento. El acceso es libre y gratuito y el recorrido acoge los espacios restaurados y los elementos históricos conservados de este patrimonio sevillano.

Asimismo, cabe enmarcar que a las 9,00 horas la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, será la encargada de inaugurar dichas jornadas.

De esta forma, los visitantes dispondrán de un itinerario especialmente diseñado para recorrer los principales espacios rehabilitados y "comprender el valor histórico y arquitectónico del monumento". Además, habrá un itinerario delimitado para preservar el edificio y garantizar la seguridad de los visitantes.

El proyecto, dirigido por el arquitecto sevillano Guillermo Vázquez Consuegra, ha restaurado elementos originales como el muro de barbacana, las cerchas de madera medievales y los elementos de fundición, además de adecuar 8.625 metros cuadrados para su uso cultural.