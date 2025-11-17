Una incidencia en la catenaria provoca retrasos en una veintena de trenes en Sevilla

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha confirmado este lunes que se ha restablecido la circulación en la provincia, después de resolverse una incidencia en la catenaria entre las estaciones de Lora del Río y La Salud (Sevilla). El corte habría afectado a un total de 19 trenes, la mayoría cercanías.

Según han indicado fuentes de Adif consultadas por Europa Press, a las 11,50 horas se ha restablecido la tensión de la catenaria y a las 12,02 horas se ha vuelto a la normalidad. Un tren de Larga Distancia, un Media Distancia y varios cercanías han quedado detenidos.

Esta incidencia se suma al corte de tres carreteras secundarias en la provincia por los efectos de la borrasca Claudia. Según ha indicado la Dirección General de Tráfico (DGT), permanecen sin circulación desde primera hora de la mañana la SE-3102 en Sevilla capital, SE-7103 en La Puebla de los Infantes y la SE-4108 El Palomar.