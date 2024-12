Un bucle político entre dos realidades no creíbles

El multiverso en el Parlamento de Andalucía. Nada nuevo bajo el sol. El Debate sobre el Estado de la Comunidad fue lo esperado: un bucle político de excesivas horas entre realidades opuestas; un tedioso e insufrible juego de trileros con las estadísticas para defender o atacar indistintamente una gestión regional o estatal, según convenga; y muy pocas, por no decir ninguna, aportación para los más de ocho millones y medio de andaluces a los que los distintos grupos políticos dicen representar.

Una jornada de reproches entre unos y otros, cruce de acusaciones continuadas de faltar a la verdad y manos tendidas ficticias. Una eterna sesión con el presidente de la Junta, Juanma Moreno, tratando de trasladar que se ha producido un cambio sustancial de Andalucía en los últimos seis años que ha convertido la región en la tercera locomotora de España; y toda la oposición unida, izquierda y derecha, exponiendo una situación «catastrófica» y casi apocalíptica de la que, según la izquierda, los andaluces se salvan gracias a la acción del Gobierno de Pedro Sánchez.

La mejor noticia, que no lo es por ser sabido, fue que el Gobierno de Juanma Moreno no depende de nadie para gobernar. Una «estabilidad política» que reduce la relevancia real de todo el debate a lo que anuncie el presidente. Y así fue, aunque también sea discutible la ejecución de lo prometido.

Sea como fuere, por afectar y preocupar a toda la ciudadanía, las medidas prometidas en la atención primaria para mejorar la sanidad pública resultó casi la único destacable. La obsesión de Moreno, y así se lo pide a su Gobierno, es transmitir que la sanidad pública «no está peor que en 2018» y que el problema es común en otros territorios, por lo que aboga por un pacto nacional. Ayer, aseguró que en este 2024 «se han realizado 50.000 operaciones quirúrgicas más que en el último año de la administración socialista», gracias a que hay «más prestaciones, más infraestructuras, más tecnología, más profesionales…». Aun así, la población demanda una atención «más ágil y estamos redoblando esfuerzos». El Plan de Garantía Sanitaria para reducir las listas de espera ha incrementado un 477% la actividad extraordinaria en los hospitales públicos por la tarde, los fines de semana y los festivos. «En el último año hemos reducido un 40% las listas de espera para una operación quirúrgica fuera de plazo, pasando de 53.000 a 31.800», agregó.

Más citas por internet

Moreno admitió que, razón por la que se están aplicando tres nuevas medidas. «Hemos constatado margen de mejora en la gestión de las agendas. Se ha comprobado que a veces no se encuentra cita por internet pero cuando acudes al centro de salud sí hay huecos disponibles. ¿Por qué? Porque en algunos sitios se reservaba hasta un 50% de citas para atender posibles imprevistos. Era un fallo en la gestión que hemos detectado y se está corrigiendo. A partir de ahora, sólo se podrá reservar un máximo del 7% de las citas para esos imprevistos». Además, se aumentará la continuidad asistencial en la Atención Primaria en todos los distritos: «Vamos a ofrecer a todos los médicos de familia la posibilidad de trabajar también por las tardes». Y, en tercer lugar, si un ciudadano no puede conseguir cita por la aplicación digital o por teléfono, su centro de salud deberá darle una respuesta antes de 72 horas, ya sea con un médico de familia que no sea el suyo, dentro de su propio distrito, o que le resuelva la consulta de manera telefónica un médico de otro distrito sanitario o incluso de otra provincia que tenga disponibilidad. Todas estas medidas, que han comenzado ya, estarán extendidas a toda Andalucía en los primeros meses de 2025. Moreno añadió que «seguiremos haciendo cambios hasta lograr que funcione».

No obstante, ya han sido rechazadas por los sindicatos y CSIF desconfía de que se pueda cumplir.

Y ante la denuncia en los tribunales del PSOE-A por los contratos de emergencia del SAS, Moreno advirtió a Juan Espadas de que hay «mucho pasado oscuro» en sus filas. «Sabe a conciencia que está faltando la verdad y lo hace por una necesidad política de intentar erosionar a este Gobierno y de intentar seguir en el liderazgo de su propio partido», dijo a Espadas, a quien el presidente «no ve en esa estrategia» sino una decisión de Ferraz. «El tiempo dirá por qué se hizo eso y para qué se hizo eso, el tiempo lo dirá» El presidente de la Junta dudó que el PSOE-A vaya a sacar rédito político a esta estrategia y pidió el líder de la oposición que deje de «burlarse» de los andaluces en un tema tan serio como la sanidad. De hecho, lamentó que durante meses en la oposición se lance a todas horas el «mantra privatizador» de la sanidad que « no es cierto».

En este ambiente, hablar de propuestas de resolución en el día de hoy será casi utópico.