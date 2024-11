El cachopo más grande del mundo no está en Asturias y lo puedes comer en esta ciudad española

El cachopo es, junto a la fabada o la sidra, el producto típico de Asturias. No hay restaurante ni ciudad asturiana en la que no se sirva este plato, y así, en otros puntos de España se puede consumir, aunque eso no quite que donde mejor se coma sea en su región autóctona. No obstante, el cachopo más grande de España no está ni en Oviedo ni en Gijón ni en ningún otro municipio asturiano, pues un youtuber compartió en sus redes sociales dónde está y, literalmente, está en la otra punta de nuestro país.

Este símbolo gastronómico asturiano se ha ganado la fama en todo el mundo, especialmente en España. Actualmente, se celebran concursos o festivales dedicados a este plato, donde restaurantes compiten para ofrecer las versiones más deliciosas originales. La receta se compone de un filete empanado relleno, generalmente compuesto por dos grandes filetes de ternera entre los cuales se coloca jamón serrano y queso. Se reboza en harina, huevo y pan rallado, y luego se enfría hasta alcanzar un dorado crujiente.

Si bien es comparado como el famoso "cordon bleu", cualquier cachopo que se haga lleva incluido su carácter y sabor asturianos. Aunque el tradicional es de ternera, lo cierto es que hay varias versiones con otras carnes, y lo mismo pasa con los quesos. Así, hay variantes de cerdo, de pollo o incluso de pescado, y suele ser de gran tamaño, lo que le hace destacar aún más entre la gastronomía asturiana y española. Pero pese a ello, el más grande que se haya hecho no está en Asturias, sino en Cádiz.

Dónde comer el mejor cachopo de España: en este bar está el más grande del mundo

El youtuber Ivanfood Challengue, acompañado por Ricarditoofit, mostró en su canal de YouTube este cachopo elaborado por el bar El Trompeta, el cual consiguió el premio al mejor cachopo de Andalucía en el año 2022 en el concurso organizado por La Guía del Cachopo en Oviedo. Así, conseguía en 2023 el hito del cachopo más grande de España: un plato dos metros de largo y seis kilos. Sorprendentemente (por su tamaño), ambos influencers lograron comerse todo el plato, en 48 minutos.

Con respecto al origen de este plato, la web cachopoasturiano.com explica que existe una teoría muy difundida, que sugiere que en las montañas de Asturias existen unos castaños huecos, denominados cachopos, cuya corteza se usaba en la antigüedad a modo de recipiente; y se dice, que de ahí, viene el nombre del cachopo.

Hay otros ejemplos de cachopos que destacan por su tamaño en España y fuera de Asturias, aunque no haya conseguido el récord el más grande. Por ejemplo, el cachopo más grande que te puedes comer en un restaurante de Madrid es de 111 centímetros. Más de un metro de cachopo "XXL" que se sirve en el mítico establecimiento de La Pomarada, situado en Ventura Rodríguez.

Y es que la gastronomía española es la tercera mejor valorada del mundo, según TasteAtlas. La guía culinaria internacional pone puntuación a todos los platos del mundo, y establece las mejores gastronomías y recomienda restaurantes. Así, la comida de España solo es superada por la italiana, en primer lugar, y la griega, en segundo puesto, lo que refleja el poderío de los platos del Mediterráneo.