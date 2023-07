Estos son los países donde mejor se come en el mundo: ¿cómo se valora a la comida en España?

Comer alegra la vida. Nos ayuda a obtener los nutrientes necesarios para el correcto funcionamiento del cuerpo, así como la energía suficiente para realizar actividades diarias, mantener el metabolismo y el funcionamiento de los órganos. Pero no en todos los países del mundo se come igual, pues cada uno tiene sus productos y sus costumbres. Así, un estudio ha establecido en qué parte del planeta se come mejor.

Es importante destacar que una alimentación equilibrada y variada es fundamenta para obtener todos los nutrientes necesarios, así como las personas con ciertas necesidades o alergias dietéticas deben evitar ciertos alimentos. La gastronomía mundial, en sí, es extremadamente diversa y rica, con una amplia variedad de sabores, ingredientes, técnicas de cocina y tradiciones culinarias únicas en cada región del mundo.

¿En qué país del mundo se come mejor?

El sabor, la calidad de los ingredientes o el aporte nutricional que tenga cada plato son algunos de los aspectos que más se valoran a la hora de preferir un plato de comida u otro. Pero cada vez más, la sostenibilidad y el impacto ambiental de los alimentos también son valorados. Asimismo, la tradición y cultura que haya detrás de cada receta. Y es que cada país y cultura tiene sus propias especialidades y tradiciones que reflejan su historia o geografía.

Así, la guía gastronómica Taste Atlas ha elaborado un ranking sobre las mejores comidas del mundo, al tener en cuenta las diferentes exploraciones sobre la gastronomía mundial. Según los participantes de esta encuesta, la comida española (con un 4,59 sobre 5) es la tercera mejor comida del mundo, por detrás de la griega (con un 4,69 sobre cinco) y la italiana (con un 4,72 sobre 5 de valoración), que consigue el primer puesto.

La gastronomía italiana es una de las más variadas y populares en el mundo, gracias a su rica historia y tradiciones. Así, la pasta es, sin duda, el plato más icónico, desde los spaguetti hasta los ravioli o tortellini. También destaca la pizza, su gran variedad de quesos la trufa blanca, propia de la región del Piamonte.

Por otro lado, la comida griega se encuentra en la segunda posición gracias a sus platos como la tradicional sopa griega con verduras asadas, la Musakka o la Spanokipita. También destaca el Tzatziki, la salsa griega más conocida del país, o el Gyros. Mientras, en el caso de España, se destaca la paella, el jamón ibérico, los espetos y la chistorra. Pero no solo eso, también destaca la bebida más conocida (la sangría), y otros productos como el vino, el chorizo o los churros, así como los huevos rotos o el queso manchego.

Detrás de la gastronomía de estos países, se encuentra la comida japonesa, india, mexicana y turca. Cierran el top-10 la comida estadounidense, francesa y peruana.