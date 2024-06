“Esta puede ser la Eurocopa de Unai Simón”

Antonio de la Rosa Mateos (Jerez de la Frontera, 1971) saca pecho por la figura del portero en “Los guardianes de la Roja”, editado por Rhode Island, con el que repasa la trayectoria de los principales guardametas de la selección nacional.

-El portero siempre ha sido el jugador diferente, un outsider dentro del equipo. ¿Por qué lo ha elegido para su libro?

-Merecía un homenaje la figura del portero. Es sin duda el puesto más sufrido, en una jugada puede pasar de héroe a villano. Siempre se habla del futbolista que consigue el gol, pero tan importante es el que los marca, como el que impide que no entre el tanto.

-Dos guantes y una portería por defender. ¿De dónde le viene la magia?

-Una portería mide 7,32 x 2,44. Es todo un reto ponerse debajo de los palos. Es como superarse día a día, y hay que unir muchas cualidades para ser portero: físico, coordinación, velocidad y reacción… El gol, es la magia del fútbol, pero lo que se siente al parar un penalti o salvar a tu equipo con una gran estirada en el último minuto, nada es comparable.

-Los viejos porteros siempre fueron los grandes ídolos de la afición. ¿Ha mermado su aureola de héroes?

-Ahora todo el mundo opina, estamos en una sociedad donde la crítica es fácil. Y es más cómodo atacar al portero que a Messi o Mbappé. ¿Cuántos Balones de Oro le han dado a un portero desde que se creó en 1956 hasta hoy? Solo uno, en 1963 al soviético Lev Yashin. Pero hay generaciones de niños marcadas a fuego que sus ídolos son Zamora, Iribar, Arconada o Casillas.

-Zamora, Ramallets, Arconada, Casillas. ¿España es una buena cantera de porteros?

-Siempre. Ha habido etapas que había 6 o 7 porteros que perfectamente podrían ser guardametas titulares en la selección española. A partir de la ley Bosman el fútbol cambió y hoy en día los titulares son el 70% de otra nacionalidad (Real Madrid, Barcelona, Atlético, Girona, Betis, Villarreal, Valencia, Sevilla, Mallorca, Rayo Vallecano…). Y a pesar de eso el trofeo Zamora de este año es para Unai Simón.

-¿Ha sido la Historia injusta con Arconada?

-Totalmente injusta. Luis Arconada ha sido uno de los mejores porteros de la historia de la Liga y de la Selección. Fue reconocido a nivel mundial como uno de los mejores guardametas de su época, pero algunos se quedan con que tuvo un error en la final de la Eurocopa. No lo digo yo, lo dicen sus compañeros y rivales, si no hubiera sido por el nivel impresionante que demostró el día de Alemania o la semifinal contra Dinamarca, no estaríamos hablando de que España fue finalista en Francia 1984.

-¿Qué hacemos con gente como Urruticoechea, Buyo, Reina..., los grandes segundones de la portería?

-Yo no los llamaría segundones, fueron unos porteros increíbles que tuvieron que compartir época con leyendas de los tres palos. Eso ha pasado siempre en el deporte, que se lo pregunten a los rivales de Induráin o de Nadal.

-¿Casillas ganó el Mundial aunque marcó Iniesta?

-Los delanteros ganan partidos y los porteros campeonatos. Si Casillas no para el disparo de Robben en el minuto 62, lo mismo no hubiera habido prórroga y la historia sería distinta.

-Usted entrena a chicos que quieren ser de mayor porteros. ¿Cómo les explica aquello de la soledad del portero?

-El niño de hoy en día que quiere ponerse en la portería suele ser psicológicamente fuerte. Yo le explico que su tarea es muy difícil y que le van a llover los palos por todos lados, incluso a veces de su entrenador y de los padres de su equipo. Entonces esto digamos es como una armadura, saben que tienen que trabajar todos los entrenamientos al máximo nivel, pero después es bueno para su día a día, son disciplinados, constantes, trabajadores y buenos estudiantes.

-¿Cuál va a ser el mejor portero de la Eurocopa?

-En este Campeonato hay grandes guardametas de reconocimiento mundial. Yo me quedo con Neuer, Oblack o Szczesny, aunque estoy seguro de que ésta puede ser la Eurocopa de Unai Simón o Mamardashvili.