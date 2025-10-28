Más de 100 coches de lujo robados en Norteamérica acaban en el puerto de Algeciras: asi son los vehículos

La Unidad de Análisis de riesgo (ULAR), compuesta por funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y guardias civiles de la Compañía de Fiscal y Fronteras del puerto de Algeciras (Cádiz), ha interceptado en los últimos seis meses un total de 117 vehículos robados y procedentes de Canadá y Estados Unidos.

El valor de los vehículos intervenidos supera los 6,5 millones de euros, lo que ha supuesto un golpe para la red dedicada al tráfico internacional de vehículos robados, ha indicado la Agencia Tributaria en una nota.

Fruto de los trabajos de análisis, control, identificación e inspección de contenedores con destino o tránsito en España, que la ULAR realiza diariamente en la terminal del puerto, los investigadores detectaron un aumento del número de vehículos enviados desde Norteamérica con destino a África.

El pasado mes de abril se recuperaron 16 vehículos sustraídos procedentes de Canadá, y se estableció una vigilancia especial que ha permitido detectar otros 85 vehículos robados procedentes todos del mismo país.

Los vehículos eran sustraídos y transportados en contenedores marítimos a través del océano Atlántico, siendo su destino final África, donde mafias internacionales los modifican para reintroducirlos en el mercado.

La cooperación internacional ha sido fundamental en estas actuaciones, destacando la colaboración con el enlace en Algeciras perteneciente al US Customs and Border Protection (CBP), que ha mantenido un contacto constante con las autoridades de Estados Unidos y Canadá, garantizando el flujo de la información en ambos sentidos.

Esta colaboración ha permitido la detección de los vehículos en el último punto de control estratégico antes de cruzar el Estrecho.

Entre los modelos intervenidos figuran lujosos todoterrenos y deportivos de numerosas marcas, incluyendo Acura, Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet Corvette, Jaguar, Land Rover, Lexus, Mercedes Benz y Toyota.

Los vehículos han sido retornados a través de contenedores marítimos a sus países de origen para ser entregados a sus legítimos propietarios.