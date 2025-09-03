Cajamar amplía su promoción de seis meses sin coste del servicio de Tarifa Plana para TPV

Ante la excelente acogida por parte de comercios y autónomos, Cajamar ha decidido ampliar su promoción de TPVs con Tarifa Plana sin coste durante los primeros seis meses y muestra, una vez más, su apoyo constante a estos colectivos con soluciones a medida.

La promoción, que estará vigente hasta alcanzar las 3.000 primeras contrataciones efectivas, incluye la exención del pago de la cuota mensual y de la comisión por cesión del TPV durante los seis primeros meses desde la fecha de contratación. Para beneficiarse de estas condiciones, el cliente debe comprometerse a mantener el servicio durante un mínimo de 12 meses.

El servicio puede contratarse tanto en oficinas como a través de la página web y es válido tanto para clientes nuevos como para los actuales que no tengan el servicio y que, además, no lo hayan tenido en los 12 meses anteriores al inicio de la campaña.

El objetivo es facilitar a los comercios y autónomos una gestión más ágil y segura de sus ventas, permitiendo realizar los cobros de forma rápida y automática, reducir el manejo del dinero en efectivo e incrementar las ventas a través de TPVs adaptados a las distintas necesidades (inalámbricos, fijos, PC o móviles). Asimismo, también ofrece servicios de e-commerce con TPVs virtuales (de pago con tarjeta o a través de Bizum) y con funcionalidades que permiten aplazar las compras de manera inmediata, escoger la divisa o generar solicitudes de pago vía email o SMS. Los interesados podrán consultar con un gestor especializado cuál es la opción más adecuada para su negocio.

Cajamar cuenta con un completo catálogo de productos para empresas y autónomos, donde ofrece distintas alternativas en cuentas, financiación, renting, tarjetas, seguros, cobros y pagos y productos financieros de comercio exterior.