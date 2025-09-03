Miguel Poveda presenta un álbum navideño que llegará a los escenarios con una gira homónima

Miguel Poveda presenta El Árbol de la Alegría, su nuevo álbum de estudio, que verá la luz el próximo 7 de noviembre y que llevará a los escenarios en un tour homónimo. “Más que un disco de villancicos, El árbol de la Alegría es un abrazo sonoro que reúne el espíritu de la Navidad en todas sus formas: la risa compartida, el eco de las voces familiares, las sillas vacías que siguen ocupadas en el corazón y esa chispa de esperanza que nunca se apaga”, afirma el artista.

El artista firma gran parte de la composición imprimiendo su sello personal a cada tema y convirtiendo cada pieza en una creación única que respira raíz, amor y verdad, con Jesús Guerrero a la guitarra, arreglos y producción.

Cartel anunciador de la gira Europa Press

El Árbol de la Alegría invita a recordar, celebrar y sentir una Navidad jubilosa. Poveda abre las puertas de su casa y su memoria para presentarnos a su familia y llevarnos a su infancia en Badalona, a un barrio humilde que, pese a los tiempos difíciles, conservaba un espíritu alegre y esperanzado, en un proyecto que subraya la versatilidad del artista que se adentra en una temática que nunca antes había grabado.

Además, el aclamado artista llevará El Árbol de la Alegría a los escenarios en una gira que recorrerá la geografía española con un directo que irá de lo tradicional a lo actual, mezclando lenguajes y texturas en una “coctelera” que respira Navidad sin tópicos.

Las fechas

15 de noviembre - ROQUETAS DE MAR - Auditorio de Roquetas de Mar

23 de noviembre - ALICANTE - ADDA

29 de noviembre - TORREMOLINOS - Auditorio Príncipe de Asturias

6 de diciembre - LLEIDA - Auditorio La Llotja

14 de diciembre - SAN ROQUE - Teatro Juan Luis Galiardo

16 y 17 de diciembre - CÁDIZ - GranTeatro Falla

19 de diciembre - MADRID - Starlite

20 de diciembre - PALMA DE MALLORCA - Auditorium de Palma

26 de diciembre - SALAMANCA - CAEM

27 de diciembre - GIJÓN - Teatro de La Laboral

28 de diciembre - SANTANDER - Palacio de Festivales

30 de diciembre - VALENCIA - Palau de la Música

3 de enero · JAÉN | Auditorio Infanta Leonor