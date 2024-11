La campaña para el relevo de Espadas zarpa en pleno Congreso

Fue acabar la sesión matutina del 41º Congreso Federal del PSOE presidido por Espadas y sonar por el hilo musical «Cuando zarpa el amor» de Camela. También zarpó en pleno cónclave la campaña de renovación de Espadas por parte de agrupaciones críticas como la de Cádiz. El propio ex presidente Manuel Chaves, que anteriormente sí se había posicionado valorando el complicado trabajo de oposición de Espadas, eludió apoyar expresamente al todavía secretario general del PSOE andaluz. El aire del Congreso es el de la renovación de aquellas federaciones debilitadas para poder hacer frente «a la derecha y la ultraderecha». Susana Díaz confesó que «sigue chupando banquillo», recordó que es joven aún –«Tengo 50 años, cinco lustros»– aunque matizó que la «pantalla andaluza» ha pasado.

Los opositores a Espadas ya van más allá de los grupúsculos independientes y «outsiders» de Bases Andaluzas Socialistas o Reconstruyendo PSOE-A. Primero, se han ido sumando provincias que piden «una reflexión profunda». El diputado onubense Mario Jiménez, que suele hacer de «liebre» –como pasó con Susana Díaz– en lo que a los cambios se refiere, aplaude estos movimientos mientras la dirección regional le acusa de estar en «un proyecto personal». El exportavoz en el Parlamento y ex senador José Caballos –histórico socialista que ya anticipó el relevo de Susana Díaz también con otro artículo–, junto a casi medio centenar de firmas, pidió recientemente «una nueva dirección» para el PSOE-A. Los críticos aguardarán a que pase el cónclave, a mayor gloria de Pedro Sánchez, para mover ficha. La alternativa a Espadas, señalaron entonces los críticos a este diario, se fraguará tras la cita federal y con el objetivo puesto en el posterior regional con fecha límite de principios de marzo, tras ampliarse el plazo más allá del 23 de febrero previsto. Los hechos se precipitaron durante el Congreso, tras comer Espadas con todos los secretarios provinciales y «gente de su confianza», orillando a la agrupación de Cádiz y a su líder, Juan Carlos Ruiz Boix, quien también se ha mostrado abiertamente a favor de un cambio de rumbo. Acción-reacción: Ruiz Boix apuntó en pleno cónclave, junto a una foto de los secretarios provinciales: «El PSOE de Andalucía ha sido siempre la columna vertebral del PSOE. La sociedad andaluza nos necesita fuertes e ilusionados, trabajando unidos con un proyecto compartido por todos que mejore las políticas que son útiles para todos los andaluces: más sanidad, más educación, más políticas sociales, más oportunidades y más empleo», señaló. «Frente al egoísmo de la derecha y de la concesión de más privilegios a unos pocos, generemos la alternativa progresista. Andalucía también debe Adelantar Por La Izquierda», que es el lema. del 41 Congreso. Espadas en su intervención habló de «volver al centro del corazón del PSOE». Ruiz Boix concluyó diciendo que «el Congreso abre la esperanza a un nuevo tiempo, de consolidación y mejoras del proyecto del PSOE que lidera Pedro Sánchez y el punto de partida de una renovación de nuestro proyecto en el inmediato, 15 Congreso Andaluz, con más ilusión, con más propuestas y con más generosidad que nos permita ser la alternativa que merecemos los andaluces».

Espadas esperará «al lunes para convocar a la Ejecutiva Regional» del PSOE-A y «plantearles la propuesta de nuestro calendario». El líder socialista señaló que tiene «muy pensado cuándo» cree que «debe ser» y defendió que siente el «respaldo» de Pedro Sánchez. En el almuerzo que ha precipitado que se rompa el pacto de no agresión durante el Congreso, Espadas habría señalado que no ha hablado de sucesión con Sánchez en ningún sentido.

En la misma línea de los críticos viejos militantes socialistas señalaban que «hay que revitalizar el partido. Hay mucho ruido pero no en el partido, lo que pasa es que el partido no funciona. En Andalucía no funciona. Nos hemos de dar vigor. Eso nos hace falta». La número dos del partido, María Jesús Montero, preguntada por la situación de Madrid con la dimisión de Juan Lobato, apostó por la renovación de las agrupaciones para combatir «a la derecha y la ultraderecha» y señaló que corresponde a cada federación este tipo de decisiones. Espadas estaba a su lado. Las primeras elecciones autonómicas que se convoquen después de la debacle socialista de hace dos años con la mayoría absoluta del popular Juanma Moreno deben ser las andaluzas. En Andalucía hay ruido de fondo pero falta un candidato alternativo a Espadas. Los críticos entienden que suman hasta un 40% de los delegados, entre Huelva, Córdoba y Almería. En Granada y Málaga estaría en torno al 20% y En Cádiz todos estaría alineados con Juan Carlos Ruiz Boix. En Jaén se espera la última palabra del secretario general y presidente de la Diputación, Paco Reyes.