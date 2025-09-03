Casi cien jóvenes viajarán a Estados Unidos con las Becas USA de Fundación Unicaja

Cerca de un centenar de jóvenes han viajado este miércoles a Estados Unidos para vivir una experiencia de intercambio lingüístico y cultural de tres semanas gracias a las Becas USA de la Fundación Unicaja.

Este programa, impulsado con la colaboración de la organización especializada en educación internacional Aston Herencia, ofrece la oportunidad de disfrutar de una estancia de tres semanas conviviendo con una familia norteamericana y asistiendo a clases en centros educativos públicos de Indiana, Utah, Carolina del Norte, Arizona y Connecticut.

Más de 400 jóvenes con edades comprendidas entre los 14 y los 17 años procedentes de todos los puntos de la geografía española han participado en la convocatoria de este año, que ofrecía 80 becas: diez becas totales para sufragar de forma íntegra el coste del programa (4.400 euros) a jóvenes de familias con escasos recursos económicos, y 70 becas parciales (cinco más que en la pasada edición) que suponen una ayuda de 2.200 euros para sufragar parte del coste total.

Por su parte, Aston Herencia colabora con una aportación de 200 euros para cada una de estas becas. Asimismo, se han ofrecido 25 plazas de libre acceso a un precio reducido para aquellos jóvenes que no consiguieran acceder a las becas.

Los participantes del programa de becas de la Fundación Unicaja han sido seleccionados en base a su expediente académico (con un peso del 80% en la baremación), y su conocimiento del idioma y motivación, que se ha evaluado a través de una entrevista personal.

Fundación Unicaja, con la colaboración de Aston Herencia, lleva contribuyendo al impulso del aprendizaje del inglés desde 1989 a través de este proyecto, alineado con su interés en iniciativas que favorezcan la formación integral de los jóvenes.

Desde su creación, las Becas USA Fundación Unicaja han posibilitado la estancia de más de 3.000 jóvenes en destinos de Estados Unidos como Boston, Chicago, Indiana, Washington, Nueva York, Maryland, Baltimore e Indianapolis.