Los centros especializados en atención temprana, «al borde del precipicio»

La Ley de Atención Temprana de Andalucía, aunque positiva, no ha sido la solución a todos los problemas en la gestión del servicio a los menores con trastornos de cero a seis años o riesgo de padecerlos -se encuentra en proceso de aplicación-. Desde la Asociación Patronal Andaluza de Atención Temprana (APAAT) han lanzado un SOS a la Junta de Andalucía ante el riesgo de que el sistema colapse al no cubrir el actual precio por sesión fijado por la administración (28 euros) los costes del servicio que prestan los denominados CAITs (Centro de Atención Infantil Temprana).

La mayoría de estas entidades son fundaciones, pequeñas asociaciones o pymes y autónomos sin la capacidad de las grandes organizaciones con o sin ánimo de lucro que también tienen acceso al concierto. De hecho, Gonzalo Caba, portavoz de APAAT, en la que se integran ya alrededor de un 20% de las sociedades que integran el sector, alerta de que si el precio por sesión (umat) no sube, habrá muchas entidades pequeñas que no podrán seguir prestando el servicio. Ello supondrá que renuncien a los lotes de las siguientes licitaciones, que bien quedarán desiertos y las familias desatendidas o se concentrarán en grandes entidades no especializadas a las que su amplia cartera de servicios les permite enjugar posibles deudas o simplemente les compensa por sus otras vinculaciones con la Administración.

Ingeniería financiera

En la actualidad, en el coste por sesión no se tienen en cuenta las labores burocráticas y organizativas, tampoco las faltas de las familias o los materiales necesarios. «Este es un sector que requiere mucho cariño y los profesionales soportan mucha carga y salarios bajos», lamenta Caba, lo que se traduce en muchas ocasiones en el salto de profesionales a otros sectores mejor remunerados. Sólo la ingeniería financiera de las entidades y la vocación y el talento de los profesionales que atienden a los menores permite compensar las pérdidas. Por ejemplo, Gonzalo Caba explica que su organización se encarga del funcionamiento de cinco CAITs y hasta ahora, como tantas otras, logran equilibrar las cuentas con un sobresfuerzo y de forma milagrosa.

Mismo precio, más sueldos

La situación, y de ahí la alerta generada, puede ir a peor. En la calidad del servicio radica la verdadera valía de los tratamientos para la recuperación de los niños y niñas. «Estamos en un callejón sin salida», alerta Gonzalo Caba. Las actuales precios se fijaron bajo los criterios de costes laborales de 2021. Las tablas salariales cambiaron en 2022 fruto de la negociación colectiva y las empresas viene soportando ese aumento. Para el próximo pliego, la Consejería de Salud reconocerá la figura del psicólogo sanitario (requiere una formación específica) como nivel 3, lo que supone un sueldo 500 euros superior que resultará justo pero inasumible para las entidades si la Junta no eleva el precio de la sesión de los 28 euros mencionados. «En una entidad pequeña, con 10.000 horas concertadas, la pérdida por sesión será de 3,96 euros, lo que supone unas pérdidas de 40.000 euros», ejemplifica.

El estudio elaborado por APAAT fija que en 2024 los incrementos soportados por las entidades se sitúan en 28,54 euros por sesión, lastrando cualquier posibilidad de beneficio industrial (el acuerdo marco fija un 6% en este concepto). Pero es que «el futuro es demoledor», advierte. La negociación colectiva, aún sin cerrar, prevé nuevas tablas salariales. Si no hubiera acuerdo, el actual convenio, que sería de aplicación, podría elevar los costes un 13% incluyendo los IPC acumulados desde 2021. Para que se respetase el beneficio industrial, la Junta de Andalucía tendría que elevar el precio de la unidad de medida de atención temprana (umat=sesión) a 33,88 euros. «Estamos al borde del precipicio. El día que sobrepasemos las líneas rojas no licitaremos. Es importante que los profesionales tengan un clima laboral bien valorado», agrega. A su juicio, la Consejería se centra «en los grandes números» pero recuerda que «el crecimiento del presupuesto no va aparejado de una mejora de la atención».

La Junta debe licitar el nuevo concierto entre este mes de julio y agosto. Si no sube el precio de la umat muchas entidades pequeñas no podrán licitar, repercutiendo en la calidad del servicio. Dadas las peculiaridades del sector, la APAAT reclama un convenio específico para los trabajadores de la atención temprana y sus perfiles profesionales que garantice una atención de calidad como merecen los menores.

El futuro de 40.000 menores con trastornos

►Desde que entró en vigor la Ley de Atención Temprana, el 22 de marzo de 2023, más de 40.000 menores se han beneficiado de este servicio. La Junta defiende que el presupuesto anual ha crecido un 40% respecto a 2016 (desde cuando se regula la atención temprana) ascendiendo en 2024 a 51,5 millones de euros. Y que las entidades locales han visto aumenta su asignación de crédito a razón del aumento del precio de la sesión de 22 a 28 euros. La Consejería de Salud trabaja en la actualización del sistema «Alborada», que permitirá crear «un nuevo modelo de relación con las familias» para que tengan «un rol protagonista» en el proceso y formen parte de la intervención y evolución de sus hijos