Cesur apunta a "mejorar la eficiencia de la administración" en una jornada empresarial

La Asociación de Empresarios del Sur de España, Cesur, organiza en Sevilla la jornada 'La productividad en la Administración', en la que el catedrático del Departamento de Análisis Económico de la Universidad de Sevilla, José Ignacio Castillo ha manifestado que "la mejor forma de proteger el estado del bienestar es trabajar en mejorar la eficiencia de nuestras administraciones". "El problema de la productividad en el sector público es global y se observa un estancamiento en la misma no sólo en España sino en multitud de países desarrollados, aunque los indicadores internacionales de calidad institucional nos dicen que la situación de las administraciones españolas es especialmente preocupante", así ha descrito Castillo la situación que atraviesa la administración pública en España, según ha recogido Cesur en una nota de prensa.

El profesor sevillano ha asegurado también en su intervención, titulada 'Caminando hacia la Administración 2.0: retos y propuestas', que "la paradoja el sector público es que, aunque es capaz de atraer un personal de alta calidad y preparación, después no es capaz de obtener el mejor rendimiento de este. Son necesarios mejores sistemas de incentivos en la carrera del servidor público y una evaluación más eficaz de los mismos". Por su parte, el presidente de la Comisión de Industria, Energía y Minas de Cesur, Eugenio Barroso, ha mostrado preocupación ante "la brecha de renta per cápita que existen entre España y el resto de Europa", y en esta línea ha señalado que "la única solución a esta situación es ganar productividad y eso depende de todos. La administración no puede ser un freno, sino un motor de cambio y progreso".

Asimismo, el consejero de Montero Aramburu Abogados y Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Pablo de Olavide, Eduardo Gamero, ha protagonizado la ponencia 'La Administración facilitadora', donde ha asegurado que "nos encontramos en los albores de un nuevo período en cuanto al papel de la Administración pública: la Administración facilitadora, como una organización cercana, próxima a la ciudadanía y al sector empresarial, que le acompaña y le ayuda a alcanzar sus objetivos porque ello redunda también en el interés general. La principal tarea que tiene ante sí la Administración contemporánea es afrontar las reformas necesarias para responder a ese nuevo papel".

Por último, la jornada se ha completado con una mesa coloquio que ha estado moderada por el presidente de la Comisión de Cooperación Privada-Pública de Cesur y socio director de Zurbarán Abogados, Ricardo Astorga, y que ha contado con la participación de la directora general de Administración Periférica y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, de Cristina Amador, el presidente de la Comisión de Industria, Energía y Minas de Cesur y CEO MP Corporación, Eugenio Barroso; y el catedrático del departamento de Análisis Económico de la Universidad de Sevilla, José Ignacio Castillo; y el consejero de Montero Aramburu Abogado, y Eduardo Gamero.