El Ayuntamiento de Los Marines (Huelva) celebra durante los días 6 y 7 de diciembre su tradicional Fiesta del Mosto, que este año cumple su vigésima quinta edición, así como la vigésima edición de la Feria Bionatural, Artesanal y Cultural de la Sierra, en el Pabellón Municipal de la localidad.

Según ha indicado la Diputación, la diputada de Cultura de la Diputación, Gracia Baquero y el alcalde de Los Marines, Israel Arias, han presentado este evento que se ha convertido en una cita ineludible en estos días de diciembre en pleno corazón de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche.

Esta Fiesta del Mosto y la Feria Bionatural, Artesanal y Cultural de la Sierra en Los Marines, según ha explicado el alcalde, reunirá, además de a once cosecheros del municipio que aportarán su mosto, a 29 comerciantes de la comarca y sus alrededores, "con una amplia representación de productos artesanos como los derivados del cerdo ibérico, el queso, la castaña, el aceite o dulces típicos y, distintos productos de gran calidad artesanal".

En total serán 40 stands "con el objetivo de dar a conocer una amplia gama de productos propios de la sierra junto al preciado mosto". En el transcurso de estos dos días se podrán degustar, de forma totalmente gratuita, alrededor de 400 litros de mosto artesano y ecológico.

Asimismo, el primer edil de Los Marines ha manifestado que con esta cita se "pone en valor un producto totalmente artesanal como nuestro mosto, al mismo tiempo que hacer un reconocimiento a la labor de los cosecheros y de los comerciantes asistentes, a quienes les agradecemos su participación, así como a las empresas patrocinadoras y a la Diputación de Huelva", ya que "gracias a su apoyo incondicional podemos llevar a cabo este tipo de eventos en municipios pequeños como el nuestro".

De este modo, la diputada de Cultura ha asegurado que desde la Diputación es "un honor apoyar estas iniciativas que ponen en valor nuestras raíces, dinamizan la economía local y llenan de vida a las comarcas". "Cada edición es especial, pero esta, por su trayectoria, y por sus veinticinco años, lo será aún más", ha añadido.

Durante los dos días de Feria, se ha preparado una amplia programación, con variedad de contenidos. Además de las degustaciones totalmente gratuitas de mosto, habrá atracciones para los más pequeños, actuaciones musicales, gastronomía serrana en el servicio de bar a beneficio de la Hermandad de Nuestra Señora de Gracia y, un magnífico ambiente otoñal para pasar un buen rato entre familia y amigos.

Además, los asistentes participarán en el sorteo de una arroba de mosto, sumando un aliciente más a esta cita tradicional que refuerza la promoción de la cultura y los productos locales. El alcalde ha explicado que Los Marines es, junto a Corteconcepción y Arroyomolinos de León, los únicos municipios serranos de la provincia de Huelva donde se elabora este mosto de forma totalmente artesanal y sin ningún tipo de aditivos.

"En esta última campaña la producción estimada de mosto en nuestro municipio, ha sido aproximadamente 11.000 litros en un año en el que la cosecha ha sido de una excelente calidad favorecida por las lluvias de la pasada primavera, pero que ha visto mermada su cantidad por las altas temperaturas del verano", ha finalizado.