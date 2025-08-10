Acceso

El Cabildo de la Catedral de Mallorca se solidariza con la Mezquita de Córdoba por el incendi

El incendio se declaró en una capilla lateral

CÓRDOBA, 10/08/2025.- Continúan los trabajos de evaluación de daños en el tejado de la Mezquita de Córdoba. La Mezquita-Catedral de Córdoba retoma poco a poco su normalidad después del incendio en el que una capilla colapsó y se derrumbó el techo y otras dos resultaron afectadas, con la excepción de las visitas nocturnas al monumento que aún no se han restablecido. EFE/ Salas
Así ha quedado el techo de una de las capillasSalasAgencia EFE
El Cabildo de la Catedral de Mallorca se ha solidarizado este sábado con la Mezquita de Córdoba por el incendio sufrido este viernes.

En un mensaje en la red social 'X', recogido por Europa Press, el Cabildo de la Catedral de Mallorca ha mostrado su "solidaridad" y "apoyo" a la Mezquita de Córdoba por el incendio sufrido este viernes. Asimismo, el Cabildo de la Seu ha destacado "la importancia del mantenimiento y la prevención del patrimonio de la Iglesia".

Hay que recordar que el incendio se declaró en una capilla lateral y cubierta de la Mezquita-Catedral de Córdoba pasadas las 21.00 horas de este viernes, provocando una intensa humareda. Afortunadamente, el fuego pudo ser controlado este mismo viernes por los bomberos y ya ha sido completamente extinguido.

