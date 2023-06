Cinco centros educativos andaluces premiados por su fomento de la comunicación

La Fundación Cajasol, el Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) y la Agencia Pública Empresarial de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA) han entregado los IX Premios Andaluces 'El Audiovisual en la Escuela', que en esta ocasión han recaído en 5 centros educativos andaluces que tratan en sus trabajos temas tan variados como el acoso escolar, las apuestas online, los riesgos de Internet o el abuso del teléfono móvil. El objetivo de este certamen es reforzar las competencias en comunicación audiovisual en los centros educativos de la comunidad autónoma, así como estimular la capacidad crítica de los más jóvenes ante los mensajes y la publicidad a la que se exponen, a través de los contenidos audiovisuales que consumen. En esta novena edición se han recibido alrededor de 60 vídeos procedentes de distintos centros escolares de todas las provincias andaluzas, de los que tan sólo 6 han sido nominados como premiados.

A la gala presentada por Jaime, Adri y Samara, más conocidos como los presentadores del programa de Canal Sur tv "Enreda2" han acudido distintas personalidades representando a entidades relacionadas con el sector educativo y el audiovisual: Antonio Pulido, presidente de la Fundación Cajasol, Isabel Cabrera, directora adjunta de Canal Sur radio y tv, Manuel Pérez, presidente del Consejo Escolar de Andalucía, Guillermo Sánchez, productor del programa de televisión "Enredados" o Pablo Miralles, director del programa de televisión "La Banda", entre otros. A través de la pantalla ha enviado un mensaje de felicitación a los premiados, Patricia del Pozo, consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, quién lamentaba su ausencia por encontrarse de viaje en el día de hoy. El jurado ha estado integrado por representantes del Consejo Audiovisual de Andalucía y de la Fundación Cajasol, y presidido por Domi del Postigo, presidente del CAA.

En esta edición el jurado ha decidido otorgar una mención especial al CEIP Manuel Altolaguirre de Sevilla, por los dos trabajos presentados "Bacterias malas y bacterias buenas" y "Apadrina a un pingüino" valorando la dificultad añadida que encuentra el profesorado para trabajar en equipo con los alumnos, teniendo en cuenta el entorno cultural, social y familiar del Polígono Sur, barrio donde está ubicado el centro. Con bastante destreza y escasos recursos los vídeos enseñan a los menores a trabajar en equipo, a ser responsables sacando adelante el proyecto audiovisual y a mejorar la comunicación oral y escrita. En la categoría de Ciclo Inicial y Medio (6-8 años), el jurado ha premiado el vídeo, "Error 404", del CEIP Virgen de las Cruces, de El Guijo (Córdoba) en el que los alumnos trabajan sobre el buen uso de las Tics, concretamente del teléfono móvil. El vídeo muestra un encuentro de familias en el campo para pasar un día de convivencia comiendo, charlando o paseando. En este caso, después de comer, llega el momento en el que los niños se van a jugar libremente mientras sus familias siguen de tertulia, pero como hábito socialmente adquirido y aceptado, lo que ahora conocen como juego libre, es jugar con el móvil. Un móvil que piden a sus familias o cogen a su antojo, pues saben que no hay inconveniente para hacerlo. El problema surge cuando en esa necesidad o ansiedad por centrar su actividad en el visionado y manejo del teléfono, descubren que en ese lugar no hay cobertura,

Después de buscarla desesperadamente y, casi sin darse cuenta, pasan de focalizar la actividad en el dispositivo, a usarlo como un objeto cualquiera dentro de sus juegos hasta que, deja de aparecer de ninguna forma, para dar paso únicamente a la diversión y a la comunicación entre ellos. De ahí la frase final, "más allá del móvil, estás tú". El cortometraje premiado en la categoría de Ciclo Medio y Superior (9-11 años) ha sido "Sin Palomitas" del CEIP Los Millares (Almería) donde se traslada el mensaje de que, ante un caso de aislamiento y acoso escolar hacia un alumno de la clase, no se mire para otro lado sin actuar, porque de esta manera uno se convierte en cómplice. Las redes sociales y Whatsapp son grandes hervideros de conflictos entre el alumnado de las clases superiores en primaria y en muchas ocasiones estos problemas quedan lejos del alcance del profesorado. Este corto refleja una de las maneras de solucionar las situaciones de acoso que se dan en los diferentes chats, como es darles la información y herramientas de cómo actuar al propio alumnado, educándoles en la importancia de no ser cómplices, no mirar hacia otro lado y actuar. El móvil como elemento de control mental sobre los jóvenes.

En la categoría de Educación Secundaria Obligatoria (12-16 años), el vídeo ganador ha sido "AmenaZados" del IES Benalmádena de Arroyo de la Miel (Málaga) donde se narra la transformación que está ocurriendo entre el alumnado de una clase. No saben qué puede estar provocándolo. Puede ser un virus que está alterando el comportamiento general o una maldición que está abduciendo a los adolescentes. El protagonista va narrando situaciones preocupantes que está observando en los últimos tiempos y que han alterado sus vidas, relatando con angustia lo que observa: grupos de alumnado que se unen para acosar a un compañero hasta que acaban haciéndole desaparecer o situaciones de "grooming".

La trama se desvela al final, en la escena de una clase en la que mientras una profesora está explicando, a una alumna se le cae del bolsillo el objeto causante del mal. El corto ganador en la categoría de Educación Secundaria Posobligatoria (17-18 años) ha sido "La Ruleta del Destino" del IES Diego de Guzmán y Quesada (Huelva) donde se muestra la importancia de implantar medidas educativo-formativas dirigidas a inculcar una postura de prevención en comportamientos y actitudes que les sean útiles para evitar accidentes en el centro educativo y también para ir despertando una conciencia segura y saludable en el uso de los dispositivos digitales. Cada vez más los

alumnos pasan un mayor número de horas en Internet, en las redes sociales y en los juegos en red, pero no solamente fuera, también dentro de las aulas, utilizándolos como herramientas de aprendizaje. Como consecuencia de este uso, es cada vez mayor el número de casos que se dan de acoso escolar y otros riesgos a los que se exponen los alumnos, apuntando el sexting o la suplantación de identidad, como ejemplos. Cada premio está dotado con 1.500 euros, que los centros educativos deberán destinar a la adquisición de material o a la realización de actividades relacionadas con la comunicación audiovisual.