La cita médica para determinar el ingreso en prisión de Griñán será 10 días antes de las elecciones

Los plazos siguen acotándose. El Instituto de Medicina Legal (IML) de Sevilla ha citado para el 18 de mayo al expresidente socialista de la Junta José Antonio Griñán, condenado a seis años y un día de cárcel por el procedimiento específico de financiación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, para el nuevo informe forense solicitado por la Audiencia de Sevilla, según recogió Ep.

El IML ha citado a Griñán la mañana del día 18, a 10 días de las municipales en Andalucía, según adelantó ABC, para emitir el nuevo informe médico que determinará su ingreso en prisión. La última providencia notificada por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla en relación a la ejecutoria del «caso ERE» del expresidente de la Junta de Andalucía subrayaba que «de la documentación médica» aportada por la defensa «se desprende que ha concluido el tratamiento de las sesiones de radioterapia». A partir de ahora, «el informe aportado» especifica «el plan de actuación, consistente, tan solo, en tratamiento farmacológico y ejercicios rehabilitadores». Por ello, se da traslado al Instituto de Medicina Legal «de la documentación médica aportada a fin de que emita informe, a la mayor brevedad posible, sobre si el tratamiento que se prescribe es compatible con el ingreso en prisión a efectos de resolver sobre la suspensión de la ejecución (de la sentencia) a tenor del artículo 80.4 del Código Penal que fue solicitada por la representación del mismo».

De ese informe dependerá el ingreso en la cárcel de Griñán después de cinco meses posponiéndose por el tratamiento del cáncer de próstata que padece. El encarcelamiento de Griñan –abocado a prisión claramente desde que a finales de marzo la Audiencia de Sevilla denegara la suspensión de la pena a un ex viceconsejero también con cáncer y quedara a la espera de que el ex presidente andaluz concluyera «las sesiones de radioterapia»– puede llegar en plena campaña de las elecciones municipales del próximo 28 de mayo. Recientemente, la jueza Alaya pospuso otro caso relacionado con presunta corrupción socialista por la coincidencia de la cita electoral, en este caso el inicio del juicio por el pago con tarjetas de la Junta de Andalucía en prostíbulos, el conocido como «caso Faffe».

La dirección de la prisión de Sevilla I ya informó a la Audiencia de Sevilla de que otros reclusos con cáncer se tratan en el centro penitenciario y que para la atención médica «especializada» dispone de un convenio con el Servicio Andaluz de Salud (SAS) para derivar pacientes a los «servicios especializados» de los hospitales Virgen Macarena y Virgen del Rocío, en Sevilla.

De los ex altos cargos condenados a prisión por un delito continuado de malversación de fondos públicos en la sentencia de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla que fue ratificada después por el Tribunal Supremo sólo queda en libertad Griñán, de 76 años. Tampoco ha entrado en prisión el ex director de Trabajo Juan Márquez, después de que el Supremo redujera su condena a tres años. La otra vía del ex presidente andaluz para evitar la cárcel al margen de su enfermedad y probablemente su última carta pasa por los recursos de amparo presentados ante el Tribunal Constitucional.