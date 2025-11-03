Condenan a 20 años de cárcel a una madre que abandonó a su recién nacida en un contenedor

La Audiencia de Sevilla ha condenado a veinte años de cárcel por una tentativa de asesinato a la mujer acusada de abandonar a su bebé recién nacida en un contenedor de basura de la localidad de Los Palacios y Villafranca en diciembre de 2023. La Sección Tercera ha absuelto además al amigo que ayudó a esa madre a dejar a la bebé en dicho contenedor al apreciar, en su caso, la concurrencia de la eximente completa que lo declara exento de responsabilidad criminal por su discapacidad intelectual.

En la sentencia, notificada este lunes a las partes personadas en este procedimiento, de la que ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y contra la que cabe interponer recurso de apelación ante el TSJA, la Audiencia condena a la mujer por un delito de tentativa de asesinato, con la agravante de parentesco y la atenuante de drogodependencia, al rechazar aplicarle la atenuante de confesión alegada por la defensa. El tribunal le impone veinte años de prisión y la prohibición de comunicarse o aproximarse a menos de 200 metros de la menor y de las personas a cuyo cargo se encuentre por un plazo temporal de 24 años. Asimismo, en concepto de responsabilidad civil, deberá indemnizar a la víctima en la cantidad de 45.000 euros.

El tribunal considera probado que la acusada y su hija de seis años residían en una vivienda de Los Palacios con sus padres de acogida, a los que había "ocultado" su estado de gestación. Sobre las 17:00 horas del 18 de diciembre de 2023, comenzó a sentir contracciones propias del parto, por lo que se dirigió al baño de la vivienda, en el que dio a luz a una niña, a la que cortó el cordón umbilical, "decidiendo, dada la ocultación de su embarazo, deshacerse del bebé".

Para acabar con la vida de la recién nacida, la acusada utilizó dos bolsas de plástico en las que introdujo a la pequeña, "siendo auxiliada" por el acusado, que residía provisionalmente en el domicilio porque sus padres tenían estrecha amistad con la familia de la condenada, en la que habían delegado el cuidado del procesado mientras su madre se recuperaba de una estancia hospitalaria. El acusado, según la sentencia, "se limitó a obedecer la orden" de la acusada, que le entregó a la niña con el encargo de depositarla en los contenedores ubicados a escasos cien metros de la vivienda.

La resolución considera probado que, seguidamente, el acusado introdujo la bolsa con la recién nacida en el fondo de uno de los contenedores y regresó al domicilio de la encausada, en el que ella había permanecido limpiando los restos del alumbramiento para eliminar cualquier indicio del parto.