Mercedes de Córdoba niega incompatibilidad o conflicto en el Concurso Nacional de Flamenco de Córdoba

La artista Mercedes de Córdoba ha manifestado no tener "ninguna incompatibilidad ni ningún conflicto en la votación" del Concurso Nacional de Flamenco de Córdoba en la edición de 2025, en relación con una supuesta causa de nulidad o anulabilidad del procedimiento.

En un comunicado de su letrado, se señala que la artista Mercedes de Córdoba formaba parte del jurado del concurso nacional flamenco de Córdoba en la edición actual 2025 y que "no ha tenido ninguna incompatibilidad ni ningún conflicto en la votación, ya que ella es solo una persona de las ocho que componen el jurado".

El Observatorio Técnico Independiente de la Cultura (OTIC) denunció el pasado viernes en un comunicado que el fallo del jurado del XXIV Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba 2025 (CNAF) presentaba indicios objetivos que podían constituir supuestamente causa de nulidad o anulabilidad del procedimiento por conflictos de intereses.

El Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba (CNAF) anunció el pasado jueves en el Gran Teatro los ganadores de su vigesimocuarta edición en las categorías de cante, baile, guitarra y el Premio para Instrumentistas Flamencos.