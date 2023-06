La sombra de la influencia de la familia de Séneca en Córdoba también es alargada

«Las obras se tienen medio terminadas cuando se han comenzado bien». «No hay viento favorable para el que no sabe adónde va». «Cuanto mayor es la prosperidad tanto menor se debe confiar en ella». «Quien da pronto da dos veces». «No existe ningún gran genio sin un toque de demencia». «No es pobre el que tiene poco, sino el que mucho desea». «Los hombres aman sus vicios y al mismo tiempo los odian». «Languidece la virtud sin adversarios». «No hay mayor causa de llanto que no poder llorar». «Lo que de raíz se aprende nunca del todo se olvida». La influencia del pensador cordobés Séneca, que murió al tomarse la cicuta, permanece. La influencia de la familia Séneca en Córdoba, como escribió Delibes de la sombra del ciprés, es alargada. A Séneca se le llamaba "el joven" para distinguirlo de su padre. Era hijo del orador Marco Anneo Séneca, y fue cuestor, pretor, senador y cónsul sufecto durante los gobiernos de Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón, además de tutor y consejero de Nerón.

Según recoge la Universidad de Córdoba, "el pensamiento y obra de Séneca es un elemento esencial de la cultura europea moderna, hasta el punto de que se ha considerado a Séneca el “educador de Europa”. Por ello, se considera necesario profundizar en el estudio de esta vigencia y comunicar los resultados a la sociedad". El portal de Educación de la Junta de Andalucía, no en vano, se denomina Séneca.

Se considera a Séneca como la voz más influyente de la ciudad califal en 2.000 años. Marco Anneo Séneca, padre del filósofo, era un procurador imperial que se convirtió en experto en retórica y se casó con una joven noble nacida en Urgavo (actual Arjona, Jaén), Helvia. Séneca tuvo dos hermanos que también fueron relevantes: Novato, más conocido como Galión, fue el gobernador de Acaya que declinó ejercer su jurisdicción sobre San Pablo, y lo envió a Roma. Mela, el segundo, con menos ambición, fue un reconocido financiero famoso por ser el padre del poeta Lucano.

El pensador tuvo un trágico final, y así lo recoge la historia del arte. Tras ser condenado a muerte por Nerón, ante el deshonor que suponía y como preveía el emperador, Séneca no esperó a la ejecución: tras denegársele hacer testamento para que sus bienes pasaran al Imperio, se abrió las venas de brazos y piernas, al igual que su mujer Paulina. Los guardias, dicen otras fuentes, se lo impidieron. También se cuenta que como no le llegaba la muerte pidió a su médico Eustacio Anneo que le diera la cicuta -el veneno griego-, aunque no le haría efecto. Séneca habría muerto en un baño caliente, asfixiado por el vapor a causa del asma que padecía.

Después de Séneca se suicidaron sus dos hermanos y su sobrino Lucano, para no esperar a Nerón. Séneca murió sin ceremonia ni incineración, como dejó escrito.

¿De dónde venía la desigual guerra de Nerón y Séneca? En el año 59, la valedora de Séneca, Agripina, fue asesinada por Nerón. Séneca y Burro realizaron una campaña de lavado de la imagen del emperador. De ahí, la carta de Séneca al Senado en al que justificaba a Nerón por la conspiración de Agripina. La madre del emperador murió en su villa de Antium, donde había dado a luz a su futuro asesino. Con la muerte de Burro, Séneca quedó solo, sin apoyo político. La conjura de Pisón sirvió a Nerón para purgar la sociedad romana de patricios que consideraba subversivos, entre ellos Séneca.

"Séneca, después de abrirse las venas, se mete en un baño y sus amigos, poseídos de dolor, juran odio a Nerón que decretó la muerte de su maestro"/ Autor: Manuel Domínguez Sánchez larazon

El Museo de Bellas Artes de Córdoba, acoge hasta el próximo 2 de julio una nueva edición del programa Dobles Miradas. La exposición temporal se centra en la familia del filósofo cordobés Séneca y se titula Familia Seneca Annea. La muestra se compone de una placa con una inscripción funeraria relativa a tres personas relacionadas con esta familia y una escultura de Mateo Inurria que representa a Lucio Anneo Séneca, con el rostro que el mito le ha atribuido de manera errónea históricamente. Ambas piezas son testimonio de la importancia que tuvo esta familia en la Córdoba romana del siglo I, informó la Junta de Andalucía.

La inscripción funeraria data de mediados del siglo I de nuestra era, está realizada en piedra caliza gris y consta de tres epitafios diferentes correspondientes a libertos de la familia Annea: “Lucio Annaeus, ¿hijo? de Lucio, aquí yace. Séate la tierra (leve), Annaea Prima, liberta de Lucio, aquí yace. Séate la tierra leve y Psechas, de 20 años, aquí yace. Sea (te la tierra leve)”.

"Dicha inscripción fue encontrada en 1974 en un inmueble del Zumbacón de la capital, donde se usaba como refuerzo de una puerta de doble hoja debido a la reunitilización de materiales", señaló la Junta.

La escultura de Mateo Inurria titulada Lucio Anneo Séneca, fue realizada en escayola para la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1895, con la que el artista cordobés obtuvo la medalla de segunda clase. "El filósofo aparece sentado con el torso desnudo mientras una toga o manto le cubre la cintura y las piernas. El rostro es el de un hombre barbado de edad madura cuya mirada es el principal elemento expresivo de la obra", explica la reseña de la muestra.

Séneca, estandarte entre los filósofos de esta corriente Museo del Prado

Condenado al suicidio por Nerón, Séneca se representa en los últimos momentos de su vida, justo cuando se dirige a sus discípulos y les ofrece el ejemplo de su vida. Inurria incluyó una inscripción en la que se podía leer: “Os lego el ejemplo de mi vida”. El Ministerio de Cultura depositó la pieza en el Museo de Bellas Artes de Córdoba en 1904.

El rostro de la escultura de Inurria es una reproducción de un busto aparecido en Herculano en 1754, una escultura muy extendida en el mundo romano cuyo original procedía del periodo helenístico y que, a finales del siglo XVI, se relacionó con la figura de Séneca. Hasta que en el siglo XIX apareciera una escultura con el verdadero rostro del filósofo, no se descubrió el error pero, tras tantos siglos de identificación con el filósofo cordobés, se le llama a esta reproducción el pseudo-séneca

El programa Dobles Miradas es un ciclo de colaboraciones expositivas entre el Museo Arqueológico y el Bellas Artes de Córdoba iniciado en 2022. El objetivo de este proyecto es mostrar el patrimonio de forma global propiciando el diálogo entre sus fondos y la búsqueda de nuevas historias y relaciones, con el fin de superar la tradicional división de disciplinas que históricamente ha funcionado en los museos.