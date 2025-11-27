Acceso

Cortada la Media Distancia Sevilla-Huelva y una línea de cercanías por una avería

Hay transporte alternativo mientras se solventa el problema

Renfe restablece los Cercanías de Sevilla y mantiene sin servicio la Media Distancia entre Sevilla, Huelva y Cádiz
Cortada la línea Sevilla - HuelvaEP
  • Redacción Andalucía
La circulación de Media Distancia entre Huelva y Sevilla y la línea C-5 de Cercanías de Sevilla ha quedado interrumpida a su paso por Camas, debido a una incidencia en un tren que ha quedado averiado en mitad del trazado.

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) ha informado de que la avería se ha detectado poco antes de las 9.30, y ha sido necesario cortar el tráfico ferroviario.

Renfe ha dispuesto transporte alternativo mientras se solventa el problema para abrir la línea cuanto antes.

