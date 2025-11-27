Cortada la Media Distancia Sevilla-Huelva y una línea de cercanías por una avería

La circulación de Media Distancia entre Huelva y Sevilla y la línea C-5 de Cercanías de Sevilla ha quedado interrumpida a su paso por Camas, debido a una incidencia en un tren que ha quedado averiado en mitad del trazado.

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) ha informado de que la avería se ha detectado poco antes de las 9.30, y ha sido necesario cortar el tráfico ferroviario.

Renfe ha dispuesto transporte alternativo mientras se solventa el problema para abrir la línea cuanto antes.