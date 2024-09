El cultivo del algodón se reactiva tras un pésimo año en Andalucía

Las estimaciones de producción de algodón en Andalucía para la próxima campaña 2024-2025 superarán las 135.700 toneladas, lo que supone un 176% más que en la campaña anterior, según el aforo elaborado a partir de datos comarcales de más de 50.000 hectáreas de este cultivo.

El estudio de la campaña 2024-2025, realizado por la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, refleja que en producción se espera un notable aumento en los rendimientos –un 179,84% más– gracias a la baja incidencia de plagas y a la mayor disponibilidad de agua. Hay que recordar que la mayor parte de superficie cultivada es de regadío y sólo después de las lluvias de marzo la CHG aumentó las concesiones. Existen 45.897 hectáreas de regadío, mientras que la superficie de secano alcanza las 5.104 hectáreas. Por provincias, Sevilla destaca con 34.061 has, de las cuales 2.054 corresponden a secano y 32.007 a regadío.

A continuación, Cádiz cuenta con 11.177 hectáreas, distribuidas en 2.979 has de secano y 8.198 de regadío. La provincia de Jaén suma 3.028 hectáreas (una de secano y 3.027 de regadío), mientras que Córdoba llega a 2.620 has (9 en secano y 2.611 en regadío). Finalmente, Huelva se sitúa en la última posición con 61 has de secano y 53 de regadío, totalizando 114 has para esta campaña.

Asimismo, la producción estimada para 2024-2025 en Andalucía se concentra también en mayor medida en el territorio sevillano, donde se prevé obtener 96.898 toneladas de algodón, lo que supone el 70% de la producción. En el caso de Cádiz, la previsión es de 24.965 toneladas; en Córdoba, de 6.236 toneladas; en Jaén, de 7.515 toneladas; y por último en Huelva, de 113 toneladas.

En 2023, las exportaciones nacionales de fibra de algodón ascendieron a 31.044 toneladas, siendo los principales destinos Bangladesh (32,1 por ciento), seguido de Grecia (13,9 por ciento), Marruecos (10,5 por ciento), Pakistán (9,1 por ciento), y Portugal (9 por ciento).

El secretario general de Agricultura, Manuel Gómez, destacó «el importante esfuerzo que se ha realizado desde la administración regional en el sector agroalimentario» y recordó «el compromiso inequívoco de esta consejería para apoyar de forma decidida este cultivo». «El sector del algodón no puede ser un mercado estático, ya que los consumidores y los mercados van cambiando; hay que defender nuestro producto con una calidad diferenciada y además ser capaces de producir lo que demandan los consumidores», añadió.

También reseñó la importancia de contar con un modelo de producción integrada, que asciende al más del 80%, «un aspecto muy positivo de cara a los mercados internacionales». Andalucía cuenta con todos los ingredientes para ser un sector clave a nivel mundial. «Tenemos muy buenos profesionales, mucha experiencia, un nivel técnico muy potente y una industria auxiliar muy importante», concluyó. Para realizar este estudio se ha contado con la información de la Solicitud Única de cultivos de la Política Agrícola Común (PAC), así como con los datos de productores locales y encuestas sobre rendimientos esperados realizadas por las Oficinas Comarcales Agrarias (OCA) en las zonas productoras.