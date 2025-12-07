Cultura desliga las ayudas a las artes escénicas de las de la música

La Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía va a desligar las ayudas a las artes escénicas de las de la música --hasta ahora se hacían conjuntamente-- para atender a la especificidad del sector con una herramienta normativa "ágil, segura y eficaz" mediante la introducción de "medidas correctoras de las disfunciones detectadas desde la entrada en vigor de la Orden de 11 de mayo de 2022 a lo largo de estos tres años de aplicación". En 2025, la convocatoria conjunta de artes escénicas y música contó con 2,5 millones de euros.

Fuentes de la Consejería de Patricia del Pozo explican que en la nueva normativa --hasta el 22 de diciembre en fase de consulta previa para recabar aportaciones-- se permite que las entidades sin ánimo de lucro puedan optar a ayudas en cualquiera de las cuatro líneas que se van a convocar. Hasta ahora, podían hacerlo sólo a la de apoyo a salas y festivales.

Las cuatro líneas serán la de ayudas para la producción fonográfica y audiovisual en el ámbito de la música --edición y promoción discográfica de producciones musicales de especial interés artístico, cultural o patrimonial--; la de producción --ayudas a la producción de espectáculos de música dirigidos a público adulto, familiar, infantil y juvenil--; la de distribución --con dos sublíneas: ayuda a gira y a asistencia a ferias y mercados--; y la de difusión y exhibición --para la realización de proyectos y actividades profesionales relacionadas con la difusión o exhibición en el ámbito de la música en tres sublíneas: actividades profesionales, programaciones en salas y festivales--.

Hasta ahora, la Administración establecía topes mínimos y máximos en algunas líneas. Estos límites se eliminan y se amplía el límite máximo de compensación entre importes de gastos de distintos epígrafes al 25%. La valoración final de los proyectos será la suma de la puntuación otorgada por una comisión de expertos --criterios técnicos y artísticos con un peso del 70%-- y unos criterios cuantitativos establecidos en las bases (30%).

En los criterios cuantitativos se incluyen algunos nuevos, como los referidos a estructura y volumen de negocio y contratación; y se eliminan criterios "no esenciales". "El carácter social y de respeto a la igualdad de género, la sostenibilidad y la consideración hacia el público infantil y juvenil, así como la creación de nuevos públicos se valorará de manera transversal en todos los ámbitos del proyecto por parte de la comisión" técnica, detallan las fuentes de la Consejería consultadas.

Las modificaciones sobre las bases reguladoras ya existentes "buscan reforzar la eficacia, la transparencia en la valoración, impulsar el talento y el tejido audiovisual andaluz y ajustar los criterios a la realidad del sector. Estas novedades permiten un sistema más claro, equilibrado y orientado al impacto cultural de los proyectos", apostillan desde la Junta.