Defensa y Junta harán prácticas formativas conjuntas para la Base Logística en Córdoba

El Ministerio de Defensa ha firmado con la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional un convenio para la realización de prácticas formativas necesarias para la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET), ubicada en Córdoba Se trata, según ha subrayado en un comunicado el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, de "un paso más para poner en marcha este hub-logístico pionero de la seguridad y la defensa y un proyecto de Estado que este Gobierno está avanzando en la capital cordobesa".

En su opinión, la BLET "está llamado a constituir un enclave único de innovación y excelencia logística, referente tecnológico para el Ejército de Tierra, para las Fuerzas Armadas y también para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, donde los centros formativos, la colaboración con la industria y los centros de investigación serán un pilar esencial para su desarrollo”. Ha explicado que, gracias a este acuerdo, se desarrollarán módulos formativos que permitirán obtener la titulación oficial exigida en algunas especialidades necesarias en la futura BLET, "lo que además redundará en el contexto económico y social del territorio, ya que facilitarán la integración y una proyección laboral de las personas jóvenes".

Al finalizar los cursos formativos, que se desarrollarán en el Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos de Rueda, 2, El Higuerón (Córdoba), los alumnos obtendrán un certificado en el que se reconozca el tiempo realizado y su contenido básico, así como los informes valorativos que contribuyen a la evaluación del alumnado. Por su parte, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional se compromete en el convenio a planificar y desarrollar el programa formativo, de forma coordinada, a través de los centros educativos y junto con el Ministerio de Defensa.

Además, se encargará de seleccionar al profesorado y determinará el número de estudiantes que pueden realizar la formación dual, en función de las necesidades del Ministerio de Defensa. La BLET, clave en el Proyecto Ejército 2035, avanza tras la finalización de los trabajos de urbanización y vallado, fase dotada con 27,7 millones de euros, y fundamental para preparar el terreno donde se asentará "una de las infraestructuras militares más importantes del país".

La previsión actual es que el conjunto de las obras esté completado hacia finales de 2028. Está previsto que la base 'General de ejército Javier Varela' traiga consigo "un extraordinario impulso económico y social para la zona y sea, a su vez, un motor tecnológico y de l+D+i para la comarca andaluza". En ella trabajarán unos 600 militares y 1.100 civiles, de los cuales 100 serán funcionarios y 1.000 personal laboral.