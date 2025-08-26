Detenido en Málaga un fugitivo polaco buscado por homicidio, tráfico de drogas y pertenencia a red criminal

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad malagueña de Benahavís a un fugitivo buscado por las autoridades polacas, considerado por Europol como un 'High Value Target', por delitos de homicidio, tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal. Junto al fugitivo se ha arrestado a otro prófugo de la justicia polaca sobre el que también pesaba una orden de detención, ha indicado la Policía Nacional en un comunicado.

Así, ambos arrestados, según las autoridades polacas, lideraban una organización criminal de carácter violento de Cracovia y que se dedicaba al transporte de estupefacientes desde España hasta Polonia. La investigación se inició el pasado mes de mayo cuando, por parte de las autoridades polacas, se recibió información en la que se alertaba sobre la posible presencia en España de una organización criminal de carácter violento dedicada al tráfico internacional de estupefacientes.

De igual modo, y a su vez, las autoridades del país, informaban de que la organización formaría parte de un grupo de hooligans que controlaba el tráfico de drogas en la ciudad de Cracovia. Sobre la organización criminal se habían iniciado pesquisas en Polonia en el año 2016 y, en el año 2022, se desarticularon dos redes criminales dedicadas al tráfico de drogas, principalmente marihuana, que operaban entre España, Polonia y otros países europeos.

Ambas organizaciones operaban bajo estructuras jerárquicas, coordinando la adquisición intracomunitaria de grandes cantidades de drogas, su transporte internacional y distribución en Polonia y otros territorios. Se documentaron compras y ventas de marihuana en cantidades superiores a 140 kilogramos y de cocaína en cantidades significativas, con valores en el mercado negro que superan varios millones de zlotys. Los agentes polacos también detectaron que integrantes de estas redes participaron en múltiples actos ilícitos, incluyendo agresiones violentas a agentes de la Guardia de Fronteras y a particulares utilizando vehículos y objetos punzantes, siendo el líder principal y causante de graves lesiones a la autoridad el prófugo arrestado.

Las indagaciones de los agentes españoles permitieron identificar y localizar al fugitivo, en el municipio malagueño de Benahavís, por lo que se estableció un operativo para su arresto que contó con la colaboración de una delegación de la policía de Cracovia y permitió la detención del prófugo tras encontrarse huido de la justicia polaca durante más de dos años. Tras el arresto se pudo localizar y detener al otro líder de la organización, en el municipio de Denia, sobre el que también recaía una Orden Europea de Detención emitida por las autoridades polacas.

Agentes de la Policía Nacional Española, con el apoyo de Europol y, con la colaboración de las autoridades polacas, llevaron a cabo esta operación alineada con la Estrategia de Seguridad de la Unión Europea.

Dicha estrategia, han detallado, se enfoca en cuatro puntos clave: establecer un entorno de seguridad preparado para el futuro, combatir las amenazas emergentes, proteger a los ciudadanos europeos del terrorismo y la delincuencia organizada, y forjar un robusto ecosistema de seguridad europeo. Para lograr estos objetivos, la Dirección General de Migración y Asuntos de Interior de la Comisión Europea (DG Home por sus siglas en inglés), junto con las agencias de la UE y fondos específicos de la UE, como los Fondos de Seguridad Interior (ISF por sus siglas en inglés), respaldan a los Estados miembros en la lucha contra las amenazas criminales mediante operaciones coordinadas dirigidas a desmantelar las redes criminales y sus modelos de negocio. Las intervenciones efectuadas bajo este esquema han sido cofinanciadas por la Unión Europea, como parte del apoyo a los Estados miembros para combatir las redes delictivas que constituyen las amenazas más significativas para la seguridad de los ciudadanos de la UE y de la Unión en su conjunto.