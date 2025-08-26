Detenidos tras robar la carga de un camión mientras su conductor dormía en la cabina

La Guardia Civil ha detenido a dos personas tras robar la carga de un camión mientras el conductor dormía en su cabina en un área de servicio de Carmona (Sevilla), carga con la que consiguieron huir hasta que fueron interceptados nada más darse cuenta el chófer del robo. En un comunicado, la Guardia Civil ha informado de que los hechos ocurrieron durante la madrugada, cuando los autores aprovecharon la parada obligatoria del transportista para forzar el acceso al remolque y sustraer parte de su carga.

Los autores lograron extraer la mercancía, en este caso productos de limpieza, pero nada más avisar el conductor del robo, gracias a la rápida intervención de las patrullas de forma coordinada, se consiguió no solo localizar e interceptar a los sospechosos en las inmediaciones, sino también recuperar parte del material sustraído.

Los detenidos fueron puestos a disposición judicial y el material fue devuelto a su legítimo propietario.