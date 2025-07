Ecologistas denuncian que Carboneras sigue sin declarar no urbanizable el Algarrobico como manda el juez

Greenpeace ha denunciado este viernes que el pasado día 28 de junio cumplió el plazo para publicar en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería (BOP) el nuevo plan general de ordenación urbana (PGOU) de Carboneras (Almería), con las modificaciones que muestran que los terrenos donde se asienta el hotel de El Algarrobico no son urbanizables.

Por este motivo, expone en un comunicado la organización ecologista, las modificaciones realizadas y remitidas al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por el Ayuntamiento de Carboneras "siguen sin tener efecto".

Consideran que esto supone un nuevo incumplimiento por parte de la administración local de las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

"La última, el pasado 28 de mayo, cuando daba un mes de plazo para depositar en el Registro de Instrumentos Municipales de la Junta de Andalucía el PGOU ya corregido y publicarlo en el BOP de Almería, única forma de garantizar su efectividad y la ejecución del fallo dictado por el TSJA", afirman.

"El alcalde de Carboneras, Salvador Hernández, incumple de nuevo sus obligaciones con los tribunales, incluso a pesar de asegurar su intención de cumplimiento en una entrevista en Radio Nacional de España con el coordinador de Greenpeace en Andalucía, Luis Berraquero", han añadido.

Recuerdan que, tanto Greenpeace como la Junta de Andalucía habían indicado al TSJA que se habían solventado los errores de anteriores escritos presentados por el Ayuntamiento de Carboneras y se cumplían todos los requerimientos para declarar no urbanizable los terrenos donde se asienta ilegalmente el hotel.

Por ello sostienen que sigue, por tanto, el "largo proceso" judicial iniciado en agosto de 2009, cuando el Ayuntamiento de Carboneras aprobó un PGOU cuya legalidad fue llevada ante los tribunales por Greenpeace. A pesar de la sentencia que obliga a declarar no urbanizable El Algarrobico por pertenecer al espacio protegido Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, "el consistorio sigue sin cumplir los requerimientos judiciales".

Greenpeace ha mostrado su "decepción ante las excusas constantes" del Ayuntamiento de Carboneras para no dar cumplimiento a las ejecuciones pendientes de sentencias firmes y se reafirma en que "no cejará en su empeño de acabar con este monstruo urbanístico en la costa".

Igualmente, y ante las "estrategias dilatorias" del ayuntamiento de Carboneras, anima a la Junta de Andalucía a iniciar el trámite de expropiación de cara a acelerar, de una vez por todas, el fin de esta serie de incumplimientos de sentencias judiciales. "La Junta de Andalucía tiene una oportunidad para demostrar con hechos su compromiso de acabar con este icono de la destrucción costera", concluyen.