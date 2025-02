Educación responde a las quejas de los interinos por la convocatoria de oposiciones: "Preocupa que no quieran ser aspirantes a funcionarios"

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo, ha asegurado este jueves que "me preocupa" que "uno no quiera ser aspirante a funcionario sino aspirante a interino" en alusión a las protestas a las que han estado llamados los interinos de Educación contra las oposiciones de este curso, en las que los sindicatos convocantes ven "riesgos" para la estabilidad laboral de estos profesionales.

A preguntas del PSOE en comisión parlamentaria, que ha acusado a la consejera de "ningunear a los interinos" y de hacer "rematadamente mal el proceso de estabilización", Castillo ha defendido que "tenemos que estabilizar el sistema y tenemos que sacar todas las plazas". "Este año --ha continuado--, que hay unas oposiciones normalizadas, que no van vinculadas al proceso de estabilización, el 67% del acceso va vinculado al examen y el 33% a los méritos. Eso quiere decir que los interinos van a tener esa posibilidad. En los últimos cinco años, el 90% de quienes han obtenido la plaza son andaluces", ha argumentado la consejera, descartando así cualquier "efecto llamada" teniendo en cuenta que "todas las comunidades autónomas este año convocan oposiciones".

La titular de Desarrollo Educativo ha recordado que el proceso de estabilización es consecuencia de una normativa europea por lo que "lo tenemos que llevar a cabo en los términos en que se nos exigió desde el Ministerio de Educación, que nos puso una fecha en diciembre de 2024". "Andalucía ha cumplido, con 40.000 plazas que hemos estabilizado en los últimos años", ha cifrado Castillo, que ha apuntado que este año y el que viene se van a convocar 14.000 plazas.

En cuanto al seguimiento de las huelgas y concentraciones convocadas, la consejera ha afeado a la oposición que hable de "miles de interinos" secundándolas. "Tengo los datos de quienes van a la huelga y los hacemos públicos. En las dos últimas convocatorias, no había miles de personas de huelga, había un 0,1%", ha señalado la consejera, que ha sostenido que es "respetuosa con todas las manifestaciones y más de quienes quieren trabajar en educación; pero creo que no es justo decir que no les estoy dando la oportunidad de incorporarse al sistema".

Por otra parte, María del Carmen Castillo ha incidido en que mantiene "un diálogo fluido y constante" con todas las organizaciones sindicales. De hecho, las distintas ofertas de empleo público y las convocatorias de procedimientos selectivos han sido negociadas con los sindicatos que integran la Mesa Sectorial de Educación. "Ese es el espacio donde se desarrollan las negociaciones y donde siempre escuchamos las demandas y necesidades de los distintos sectores", ha afirmado. En su intervención, también ha hecho referencia a que se ha duplicado la inversión en sustituciones y en la cobertura de vacantes en los últimos seis años, pasando de 134 a 250 millones de euros.

La parlamentaria socialista Ángeles Rivas ha criticado, sin embargo, a la consejera porque "ha tenido todo el tiempo del mundo para hacerlo bien, ha tenido todos los recursos para hacerlo bien y lo ha hecho en el peor momento, lo ha hecho castigando a los opositores y al personal interino andaluz. Y usted no tiene el derecho de ningunearlos, pero sí tiene el deber de recibirlos y de escuchar las reivindicaciones de este colectivo e igualmente el deber de darles una solución".