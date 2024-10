Espadas, el rey desnudo del PSOE-A

Juan Espadas se ha convertido en el rey desnudo del PSOE-A. Solo para Pedro Sánchez parece no estar todavía amortizado el secretario general de los socialistas andaluces. Pese a que el exalcalde de Sevilla repite siempre que puede que su intención es volver a ser candidato a la Junta de Andalucía en 2026, cada día son más los que rechazan esta posibilidad de forma abierta. La plataforma Bases Andaluzas Socialistas ya está articulando una alternativa de cara al próximo congreso regional, la pasada semana fue Susana Díaz quien recordó que los socialistas no se pueden resignar a perder una elección tras otra y, ayer, a Juan Espadas le terminó de explotar la guerra civil en su propia casa cuando el veterano diputado Mario Jiménez reclamó un relevo en la dirección tras conocer el resultado del último sondeo electoral del Centro de Estudios Andaluces (Centra): «Si no cambiamos el PSOE-A, no cambiaremos Andalucía». Todo un misil a la línea de flotación del supuesto líder de la oposición andaluza.

Tres años largos después de tomar las riendas del partido socialista en la comunidad y, en teoría, en un momento delicado para Juanma Moreno por la falta de respuestas a los problemas de la sanidad pública, el barómetro señala que el PP-A ganaría las próximas elecciones andaluzas con el 41,8% de los votos y una ventaja de 14,7 puntos sobre el PSOE-A, que obtendría el 27,1% de los sufragios, y repetiría así la mayoría absoluta que ya logró en 2022.

Vox repetiría como tercera fuerza con el 11,1% de los sufragios (2,4% menos), superando a Sumar, que sería cuarta fuerza con el 8,6% de apoyo. Adelante Andalucía obtendría un 4,3% de los sufragios y entre uno y dos escaños, mientras que «Se acabó la fiesta», la formación impulsada por Luis ‘Alvise’ Pérez, lograría un 2,7% de votos, si bien no le serviría para obtener representación.

Pese a que el PSOE-A y Sumar (Por Andalucía) mejorarían en votos respecto a 2022, al obtener un 3 y un 0,9% más, respectivamente, la reacción del diputado Mario Jiménez no hace más que acrecentar la crisis interna y la sensación, más extendida de lo que pudiera parecer en el seno del partido, de que la estrategia del seguidismo a Ferraz de Juan Espadas no conduce más que a la derrota y de que su etapa ha llegado al final.

De hecho, el barómetro no hace más que confirmar otros publicados recientemente. «Ayer fue la encuesta de 40DB para El País, hoy el Centra…», recuerda Jiménez, mientras Espadas resta valor a estas lecturas puntuales y afirma que «el señor Moreno Bonilla está jugando con las encuestas que él mismo hace desde su Centra».

Desde el PP-A, evidentemente, la lectura es otra. El secretario general de los populares, Antonio Repullo, aseguró que los datos «confirman que los andaluces confían en Juanma Moreno» como presidente de la Junta, así como «consideran que el PSOE es un proyecto agotado en Andalucía».

Aplaudir a Sánchez no funciona

A su juicio, «la vía andaluza funciona», mientras el barómetro atestigua que el «blanqueamiento socialista de la corrupción, el robo continuado a los andaluces como fueron los ERE y la Faffe, que tanto perjudicaron a Andalucía y a su imagen, siguen teniendo el rechazo de los andaluces».

«Aplaudir a Pedro Sánchez tampoco les está funcionando», concluyó Repullo, quien aseguró que «Andalucía sabe lo que quiere» y «la Junta está en buenas manos».

Una lectura similar a la que realizó desde el propio Gobierno andaluz el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz. «Estos resultados nos otorgan una alta responsabilidad para cumplir con el mandato ciudadano de resolver sus problemas. Lo tomamos como una alta responsabilidad y un objetivo de cumplir». «Andalucía ha ganado en prestigio, credibilidad, en proyección y queremos ir a más», añadió Sanz, argumentando que la comunidad en estos momentos «genera confianza, seguridad, tenemos cifras récord en empleo, en creación de empresas, en exportaciones, en inversión extranjera, tenemos menos burocracia, tenemos menos impuestos, más digitalización y hoy nos permite dar buenas noticias a los andaluces».

Por su parte, el portavoz del grupo Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, afirmó que a su partido «la encuesta que interesa realmente es la del día de las votaciones».