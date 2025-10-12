Estas han sido las películas ganadoras del Almería Western Film Festival

El Almería Western Film Festival celebró este sábado noche la gala de clausura de su 15 edición, en la que las películas 'Eastern Western' (EEUU), de Biliana y Marina Brozdanova, y 'Sirat' (España), de Oliver Laxe, se alzaron con los premios al mejor largometraje wéstern y neowéstern, respectivamente. Por su parte, 'Tokyo Cowboy' (EEUU-Japón), de Marc Marriot, recibió el premio del público y también el galardón a la mejor interpretación masculina, otorgado al actor Arata Iura.

Según una nota del festival, el jurado ha reconocido además la aportación técnica y artística al género con el Premio 'Carlo Simi', concedido ex aequo a las hermanas Brozdanova por 'Eastern Western' y a Kangding Ray por la música de 'Sirat'. Natalia Cortés ha sido distinguida como mejor actriz por su papel en 'El vaquero' (Colombia). En la sección de cortometrajes, el jurado premió 'A Beautiful Excuse for a Deadly Sin' (Baréin), de Hashim Sharaf, y otorgó un reconocimiento especial a los directores Jos y José Manuel Azuela por 'Trinidad' (México). La chilena Carolina Gutiérrez fue galardonada por su dirección de fotografía en 'Atajo'.

La producción andaluza 'El precio de la verdad', de Juan de Dios Díaz, recibió el premio RTVA a la mejor producción regional, mientras que en el apartado de escuelas de cine el reconocimiento fue para 'Invaders of the Valley', de Dustin Tidwell. La ceremonia, conducida por Luis Larrodera y amenizada con la actuación musical de Emilia y Pablo, concluyó con la proyección de 'Tornado', del director John Maclean, distinguido con el premio 'Spirit of the West' 2025.

Con este palmarés, el festival reafirma su compromiso con la promoción del cine wéstern y neowéstern, y consolida a Tabernas como epicentro internacional del género. AWFF, promovido por el Ayuntamiento de Tabernas, cuenta con la colaboración de los poblados del oeste Minihollywood Oasis y Fort Bravo Texas Hollywood, el patrocinio de la Diputación de Almería y la Junta de Andalucía, y el apoyo de RTVE y Canal Sur.