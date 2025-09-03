Este mosaico romano hallado en Sevilla muestra un combate de boxeo

La Consejería de Turismo y Andalucía Exterior ha concedido una subvención de 100.000 euros al Ayuntamiento de Herrera (Sevilla), que servirán para poner en valor las termas romanas de la localidad, descubiertas en 1990. El alcalde de la localidad, Jorge Muriel, ha informado a EFE de que la subvención conseguida se enmarca en el programa PATCUL 2025 (Línea 1–Ayuntamientos), que contempla subvenciones para promover la sostenibilidad del turismo a través de la puesta en valor del patrimonio turístico-cultural de Andalucía.

Gracias a esta ayuda, ha dicho el regidor, se podrá acometer el proyecto de acondicionamiento y puesta en valor del Conjunto Termal Romano de Herrera, "reforzando este legado histórico y generando nuevas oportunidades de turismo cultural para el municipio". Las termas romanas, abiertas al público como recurso turístico y cultural, cuentan con una importante cantidad de mosaicos y superficies marmóreas, todo ello descubierto casualmente en 1990 al construir un canal contra inundaciones.

Algunos de los mosaicos muestran la representación hispánica más sobresaliente de un combate de boxeo, en los que se aprecia a dos boxeadores desnudos con un árbitro vestido con una túnica, que lleva una vara con la que azuzar a los púgiles en caso de mostrarse demasiado defensivos o para detener golpes prohibidos. Supone una de las representaciones que mejor han llegado a la actualidad de unos combates que, en la antigüedad, no tenían delimitación de tiempo ni se dividían en asaltos, sino que duraban hasta que el árbitro declaraba el final del combate o uno de los contendientes se retirase alzando el brazo y el dedo índice, pidiendo clemencia.

El mosaico, denominado "Pugilator", está realizado con materiales como la caliza, jaspe y cuarzo, y tiene una gran variedad de colores, entre ellos celeste, rosa, rojo, naranja, ocre, marfil, blanco, negro y varios tonos de verde. Hasta ahora, lo descubierto en Herrera ocupa una extensión de unos 500 metros cuadrados, y desde 2007 es Bien de Interés Cultural.