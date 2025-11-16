Fin de los avisos amarillo y naranja en Andalucía

Los avisos meteorológicos que este sábado tiñen de amarillo y naranja casi toda Andalucía por la borrasca Claudia desaparecerán el domingo con la desactivación de los dos últimos durante la madrugada en las provincias de Málaga y Granada, aunque se prevé que siga lloviendo.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo cielos nubosos a cubiertos con chubascos que pueden ir ocasionalmente acompañados de tormentas, que pueden ser más probables e intensos de madrugada en Málaga y en el sur de la provincia de Granada, donde pueden ser localmente fuertes.

Las temperaturas mínimas irán en descenso en toda Andalucía, mientras que las máximas solo bajarán en el interior del tercio oriental, ya que en el resto no habrá cambios o podrían ir en ligero ascenso.

Los vientos serán de componente oeste flojos a moderados, aumentando a fuertes en el litoral mediterráneo oriental.