La financiación tensa la relación de la Junta con las universidades

«Desde que está el Gobierno de Juanma Moreno las universidades públicas tienen más financiación que nunca». La consejera de Economía y Hacienda, Carolina España, salió ayer al paso de la quejas de los rectores andaluces, comandados por Francisco Oliva, presidente de la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía (AUPA). La Junta destila un uso político de estas instituciones al recordar que «cuando llegamos al Gobierno había una «deuda histórica socialista» de 800 millones de euros» que han sido abonados en los seis últimos años y se ha aprobado un nuevo modelo de financiación gracias al que reciben «más fondos y recursos».

Sea como fuere, una vez más la financiación está tensionando la relación entre la Junta y las universidades, con la salvedad de que no se esperaba tanta beligerancia cuando en etapas anteriores se había sido más laxo en las reivindicaciones.

Ayer, directamente Oliva amenazó con recurrir a las «vías legales» para hacer cumplir acuerdos de financiación y, directamente, repelen la mediación con el consejero José Carlos Villamandos y reclamaba la «implicación personal» de Juanma Moreno.

Según los rectores, la Junta debe abonar 50 millones de euros por el modelo de financiación «vigente» y por lo rubricado por la Consejería de Universidad, Investigación y Innovación, las organizaciones sindicales y las universidades públicas en materia de complementos autonómicos para el Personal Docente e Investigador (PDI) temporal y para la carrera horizontal del Personal de Gestión y Administración (PTGAS). Y no descartan «ningún tipo de acción» porque «lo contrario sería asumir un recorte unilateral de la financiación por un valor de casi 25 millones de euros al año en conceptos de financiación estructural para las universidades».

La Consejería de Universidad remitió ayer una propuesta de transferencia de 21 millones de euros calificada como «insuficiente» porque «está lejos de cumplir con lo pactado» y por no ser «consolidable» al no incorporarse a la envolvente financiera del sistema universitario andaluz. «Con esa cantidad, podremos pagar los complementos retributivos solamente este año pero no en sucesivos años». Los rectores insistían ayer en su «enorme preocupación» por los «graves incumplimientos» de la Junta que «ponen en peligro la propia sostenibilidad financiera de las universidades».

Por su parte, el secretario general de Universidades de la Junta de Andalucía, Ramón Herrera, pidió «responsabilidad» a los rectores, a los que instó a «cumplir con la legislación» vigente porque lo contrario «tendría un cariz bastante grave».

Abundando en esta advertencia, y a través de una carta remitida a la comunidad universitaria desde el departamento que dirige José Carlos Gómez Villamandos, la Junta explicó que “aunque en las previsiones que realizamos entre las universidades y la Consejería estimáramos la concesión de 11.000 nuevos tramos, los efectivamente aprobados son algo más de 7.000 nuevos tramos, lo que supone que el coste para este año 2024 será sensiblemente inferior a los 20 millones de euros previstos inicialmente». «En este sentido, llevaremos al Consejo Andaluz de Universidades una nueva inyección económica por 21 millones de euros, superior al coste tanto de los complementos autonómicos como el pago del 50% del quinto tramo del personal técnico de gestión y administración de servicios», subrayaba la misiva, en la que se señalaba que «es importante que sepáis que el Decreto extingue el sistema anterior de complementos autonómicos a través de su disposición derogatoria única, y crea uno nuevo».

«Dicho de otro modo, los complementos autonómicos que se pueden retribuir son única y exclusivamente los evaluados y convalidados en esta convocatoria. Por tanto, al amparo de estas resoluciones remitidas a la universidades deberá efectuarse el pago de los complementos autonómicos del año 2024», añadía.

La Junta asegura que es «imperativo para las universidades el abono en este año de todos los complementos autonómicos convalidados y evaluados conforme a la convocatoria efectuada en este año 2024» y que «lo mismo sucede con el pago del 50% del quinto tramo del PTGAS, cuyo acuerdo se produjo en la mesa general del pasado mes de junio».