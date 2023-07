El PP gana en Andalucía pero por debajo de las expectativas

El pálpito ganador, sostiene Enric González, en realidad sólo se explica después de haber ganado. Juanma Moreno alcanzó su tercer triunfo electoral consecutivo desde que preside el PP andaluz y tras la aplastante mayoría absoluta en las autonómicas (junio de 2022) y las elecciones municipales del pasado 20 de mayo. Los populares aspiraban a doblar diputados por Andalucía y llegar a la treintena. Se quedaron en 25 diputados, al 95% escrutado. Esto es: diez diputados más que en noviembre de 2019 y 15,73 puntos más pasando de 877.202 votos a más de 1.478.000.

El PP ganó este 23J por tercera vez las elecciones generales en Andalucía. Los populares repiten de la mano de Juanma Moreno en Andalucía el triunfo electoral en las generales de noviembre de 2011, aunque se queda lejos de los 33 escaños logrados entonces, pero mejora los de julio de 2016, cuando alcanzaron 23.

El PP de Moreno no pudo ganar en todas las provincias de Andalucía. El resultado socialista remite a citas ya utilizadas por sus líderes fue de resistencia. El PSOE partía roto como la voz de Bonnie Tyler en la comunidad tras el resultado de las municipales pero con el 60% escrutado ya había superado sus registros en las autonómicas. El PSOE logró 21 diputados al Congreso, al 95% escrutado. Esto es: cuatro escaños menos pero 0,28 puntos más pasando de 1.425.126 votos a más de 1.388.000. Vox pierde tres escaños en la región, de 12 a 9 pero se consolida como tercera fuerza andaluza; y Sumar se queda en seis, igual que Unidas Podemos en 2019. Ni el partido de Teresa Rodríguez ni el de Macarena Olona obtienen representación.

En total, en Andalucía se decidían 61 diputados para el Congreso de los que 25 van a los populares, 21 para el PSOE, 9 para Vox y seis para Sumar.

Sevilla, históricamente, ha sido granero socialista y es la única provincia que se resistió a la victoria del PP. Los mineros del carbón trabajaban con los trinos de un canario de fondo. Si el canario cantaba, adelante; si no piaba es que había gases tóxicos. La provincia hispalense, junto a Jaén, es el termómetro, el canario, del PSOE y resistió. El PSOE logra en la provincia hispalense cinco escaños, los mismos que en 2019. En resumen: al 93% escrutado, cae de 380.385 votos a unos 360.000. El PP gana dos escaños por Sevilla, pasando de dos a cuatro, de 188.166 votos a más de 321.000. El PP sigue sin ganar por primera vez las generales en Sevilla pero gana en el resto de provincias andaluzas.

El diputado Jota Carmona preparaba las expectativas horas antes de los resultados: «Mi pálpito es que no habrá derrumbe del PSOE, ergo su agonía en la oposición será más lenta, puesto que no permitirá renovación inmediata. Pero hoy perderán todo, aunque luego no lo vean». La cifra de 150 diputados era clave para las opciones de Feijóo de gobernar en La Moncloa y se barajaba «el empuje andaluz» y de Madrid para compensar la pérdida de votos en Cataluña. El líder popular, Alberto Núñez Feijóo, reiteró en campaña que Andalucía es «la comunidad más importante de España». Feijóo se ha acercado a la veintena de visitas en los últimos meses, por las apenas cuatro de Pedro Sánchez, mientras en el PSOE-A negaban que se daba la comunidad por amortizada.

Las generales anticipadas son fruto del batacazo electoral del PSOE en las municipales. Si los populares repetían en las generales el resultado de las pasadas elecciones municipales, se hubieran ido a entre 26 y 29 diputados por Andalucía. Se quedaron en 25, cerca de estos registros.

Los populares encaraban las elecciones tras conquistar en las municipales ocho capitales de provincia y seis diputaciones en Andalucía, a lo que hay que sumar la mayoría absoluta en la Junta de Andalucía. El PP-A necesita a Feijóo para acumular el mayor poder administrativo en toda la historia democrática y así tener por delante tres años sin la «intoxicación» electoral para afianzar «el cambio» en la comunidad y para cerrar cualquier atisbo de posible debate sucesorio nacional. Hace un año, recordaban fuentes populares, el partido estaba partido en dos con la crisis entre Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso. Ahora se encuentra ante la opción de presentarse a una hipotética investidura.

El objetivo del PP era doblar el número de escaños por Andalucía: de los 15 actuales a en torno a 30; y se ha quedado en 25. En Sevilla se dilucidan 12 y obtiene cuatro; en la provincia de Málaga, 11 y el PP logra cinco; en Cádiz, 9, de los que cuatro van a los populares; en Granada, siete, de los que tres son para el PP; en Córdoba, seis, de los que dos van a los populares; en Almería, también seis, con tres para los de Feijóo; en Jaén, cinco, con dos para el PP; y en Huelva, otros tantos, con dos para los populares.

En el año 2019 hubo dos citas generales. El 28A el PSOE logró 24 escaños y el PP de Pablo Casado sufrió un hundimiento histórico al pasar de ser el partido más votado y con más escaños en 2016 a ser el tercero y obtener menos de la mitad de la representación que defendía: de 23 a 11. Cs sacó también 11, rozando el «sorpasso»; Unidas Podemos, nueve; y Vox, seis. El 10N ganó el PSOE con 25 diputados por los15 del PP y los 12 de Vox; Podemos sacó 6 y Cs, 3.

Con el 71,03% del voto escrutado, el PP gana en Andalucía las elecciones generales al Senado, logrando 18 de los 32 escaños por la comunidad en la Cámara Alta, mientras que el PSOE alcanza los 14 senadores restantes.

El Partido Popular logra tres senadores por Almería, Córdoba, Granada y Málaga, dos por Cádiz y Jaén y uno por Huelva y Sevilla, donde los socialistas logran tres. El PSOE obtiene dos por Cádiz y Jaén y uno por Almería, Córdoba, Granada y Málaga.

Los populares ganan nueve representantes en la Cámara Alta en relación a los nueve obtenidos hace casi cuatro años, mientras que los socialistas pierden nueve escaños obtenidos en noviembre de 2019 cuando lograron 23 senadores por Andalucía.

Vox sigue sin presencia directa en la Cámara Alta por Andalucía, donde tampoco alcanzó representación en noviembre de 2019. Lo mismo le ocurre a Sumar, que en su estreno electoral no obtiene senadores por Andalucía como ya le ocurriera a Unidas Podemos (UP) en las últimas generales.