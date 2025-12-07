El Gobierno andaluz exige explicaciones a Montero de los casos de Salazar y Navarro

La portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha pedido a la vicepresidenta primera del Gobierno y líder del PSOE-A, María Jesús Montero, explicaciones "urgentes" en relación con las denuncias contra el exdirigente socialista Paco Salazar y el líder del partido en Torremolinos (Málaga), Antonio Navarro.

En declaraciones a los periodistas este domingo en Málaga, España ha exigido a Montero que diga si se tapó estas denuncias y ha lamentado el trato que se le ha dado a compañeras socialistas: "imagínense el trato que se le puede dar a cualquier otra mujer que sea andaluza o que sea española", ha advertido.

Ha considerado que tiene que "dar muchas explicaciones" y decir cuándo conocieron las denuncias contra ambos líderes socialistas y por qué lo ocultaron, ya que a su entender "su silencio la hace cómplice en estos casos de machismo".

La portavoz del Gobierno andaluz ha reiterado que "se ocultaron pruebas del machismo socialista" y ha insistido en preguntar "quién dio la orden para que esas denuncias no se tramitaran".

Ha recalcado además que en política no solo se trata de pedir disculpas, hay que asumir responsabilidades y hay que conocer la verdad.

"Las mujeres tenemos derecho a saber qué es lo que ha ocurrido y tenemos derecho a que situaciones como esta en el siglo XXI no se vuelvan a repetir", ha advertido.