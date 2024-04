Una concejal de Maracena abandona el PP por desavenencias y no descarta apoyar la moción de censura al alcalde

La que ha sido concejal de Subvenciones, Formación, Empleo y Agenda 2030 de Maracena, Soledad Carmona, ha abandonado el PP y ha tramitado en el Ayuntamiento su paso a concejal no adscrita por la que ha denominado "nefasta gestión" del alcalde, el 'popular' Julio Pérez, que se prevé sea relevado este próximo martes por una moción de censura impulsada por PSOE, IU y Conecta, que esta edil no descarta apoyar en esta nueva etapa.

En declaraciones a Europa Press, Soledad Carmona, que en una nota de prensa ha indicado que en esa votación estará "con Maracena", ha indicado que aún no puede adelantar por qué fórmula de votación se decantará si bien en principio no se adaptará a lo que hagan los ediles que apoyan al actual alcalde, que ha gobernado con Vox, Quiero y Conecta, si bien la edil de esta última formación local, Amabel Adarve, apoya ahora la moción.

El grupo que ha promovido la moción está compuesto concretamente por siete ediles sociales, entre ellos el alcaldable, Carlos Porcel, del PSOE, que ganó las elecciones de mayo con mayoría simple, los tres de IU, y la de Maracena Conecta. Suman así los once votos que dan la mayoría absoluta en la corporación local maracenera.

La edil Soledad Carmona, que anteriormente tuvo las competencias de Urbanismo, ha considerado en la nota de prensa que ha remitido este miércoles, los comportamientos del alcalde como "totalmente alejados" de su "forma de ver la política", y ha relatado que los últimos diez meses de mandato "han sido un completo caos, sin dirección" con "sólo improvisaciones y medias verdades, que han acabado por destruir cualquier mínimo atisbo de proyecto" para la ciudad.

"Especialmente duras han sido las formas y comportamiento de Julio, que son nefastas para conducir ningún equipo de trabajo", ha indicado Carmona que ha referido "conflictos permanentemente por el desastroso rumbo que el alcalde le ha dado al Ayuntamiento". Así, ha detallado, "tuvimos problemas por suprimir criterios contra la violencia de género, con la privatización de las auxiliares de ayuda a domicilio, con la policía" y "se han perdido subvenciones importantes"

"Es imposible trabajar cuando nadie sabe hacia dónde vamos ni qué hacer, improvisando constantemente", se ha lamentado, en la línea de los argumentos que ha dado la portavoz de Maracena Conecta, Amabel Adarve, tras retirar su apoyo al cuatripartito del que ha formado parte en la primera parte del mandato.

La concejal Cazorla, que ha remitido un escrito al presidente del PP de Granada, Francis Rodríguez, consultado por Europa Press, renunciando a su militancia desde 2019 en esta formación, ha asumido esta baja como "un paso importante", que ha defendido porque "no se siente representada" por este partido "en Maracena, con un alcalde que gobierna con soberbia y desprecio".

Ha explicado que ha tenido que sufrir situaciones "que no le gustaría que las vivieran otras mujeres, tanto de desprecio como de malas formas" pues no entiende "la mentira como forma de hacer política, cosa que hace de forma sistemática" a su parecer Pérez. "Tengo un compromiso con Maracena y con la verdad, por eso prefiero irme con toda mi pena a concejala no adscrita, pero no aguanto la injusticia y la mentira con la ciudad", ha añadido.

En su carta de renuncia al PP de Granada, ha indicado también que "han sido años de duro trabajo" en los que ha llevado "siempre" sus "colores con orgullo, pero a raíz de esta situación y de que se ha advertido a los responsables provinciales del partido y no han puesto ningún tipo de solución ni ayuda, es insostenible seguir trabajando de esta manera".