Granada estrena vuelo a esta ciudad francesa el próximo 30 de diciembre

El aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén estrenará el próximo mes de diciembre una nueva conexión internacional con Nantes (Francia) gracias a un acuerdo con la compañía Volotea.



El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, ha adelantado que Volotea ofrecerá desde el 18 de diciembre una nueva conexión con el aeropuerto de Nantes.



Ha explicado que el acuerdo responde al trabajo conjunto de la administración provincial y la compañía y permitirá impulsar el turismo, con su repercusión en la economía de Granada.



"Seguimos dando pasos para conectar Granada con el mundo", ha resumido Rodríguez, que ha calificado la conexión como una buena noticia