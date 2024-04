"Homenaje a Santa", un evento musical conmemorativo a beneficio de la fudación Cudeca en Torremolinos

La movida de los 80 no solo se fraguó en Madrid, sino que en Málaga capital también llegaron las nuevas tendencias, tanto en ropa, actitud y como no en la música. Uno de los pioneros en la capital malagueña fue Santa, en calle Beatas, este bar ofrecía conciertos y ambiente actual y moderno. Tanto éxito tuvo que el propietario, Santa, abrió otro local en Torremolinos con el mismo propósito, La Cueva, también mítico en esos tiempos. Por allí pasaron infinidad de grupos y artistas, al igual que en los siguientes locales abiertos por el mismo dueño, todos en busca de ese nexo con la escena musical.

José Juan Santamaría Segarra, "Santa", cerró sus locales tras más de 20 años. Mas tarde llegaría a su vida un revés llamado cáncer, pero no pudo con él y estará presente en este evento que lleva su nombre.

El próximo 25 de mayo, en la caseta Los amigos del Arte recinto ferial de Torremolinos, los amigos de Santa, la escena musical de la época y muchos otros de la escena actual van a reunirse en un concierto, homenaje, reconocimiento en su honor y en vida.

El acto además será solidario a beneficio de Cudeca, porque una de sus amistades fue atendida por Cudeca y así fue como conoció la labor que la Fundación realiza en la provincia de Málaga, queriendo agradecer el trato que recibió su amiga en su proceso de final de vida.

El evento comenzará a las 12:00h, habrá paella gratis desde las 14:00 y actuaciones musicales con No Picky, Alvarock y Cía, Los Copiones, Flying Lee Band, Tempo Dos, The Harringtons, Tempo Dos, Fuzz Division, Orquesta Dondragón, Noise Six, La Rabia, y DJS habrá con variados estilos musicales acordes a la cita. Al final, una jam session con algunas sorpresas de artistas conocidos de la escena musical malagueña y nacional cerraran el encuentro musical.

Parte de la recaudación de la barra irá destinada a la Fundación Cudeca, así como la venta de algunos artículos y la rifa solidaria que se llevará a cabo.