El emprendimiento de la mujer rural frenará la despoblación en España

“Poco a poco llegué a comprender que el problema que no tenía nombre era compartido por innumerables mujeres de los Estados Unidos”, señalaba la activista Betty Friedan en su manifiesto feminista en 1963. Ese problema, en resumen, era el vacío que sentían miles de mujeres que no podían ejercer un trabajo que no fuera el cuidado de los hijos y el hogar. Ese “problema que no tenía nombre” en la España rural del siglo XX era muy diferente: con frecuencia la mujer rural, pilar imprescindible en el desarrollo de los pueblos, se enfrentaba a largas jornadas de trabajo en el campo junto con el cuidado de los hijos y los trabajos domésticos. El problema radicaba en que el papel de la mujer en zonas rurales quedaba totalmente invisibilizado y ni si quiera cotizaban por su labor profesional. Su papel, que siempre ha sido fundamental para el desarrollo económico de los pueblos, hoy es visible, imprescindible, inteligente y emprendedor.

En el marco del día internacional de la mujer emprendedora, que se celebró ayer, mujeres emprendedoras rurales reunidas por Gira Mujeres, el programa de formación en emprendimiento de Coca-Cola destinado a mujeres, reclamaron formación, información y visibilización en un encuentro celebrado en el Espacio de Alma Natura en Arroyomolinos de León, un pequeño municipio de la provincia de Huelva. Este espacio sirvió de escenario para presentar el “Informe Emprendedoras Rurales en España. Análisis con datos GEM 2021-2022″ del que se desprende que el 20% de las mujeres de entornos rurales se encuentran inmersas en algunas de las fases del proceso emprendedor. En otras palabras, una de cada cinco mujeres se queda en su territorio para sacar adelante su proyecto profesional evitando la despoblación gracias al impacto social, laboral y económico que genera. Según el estudio, estos proyectos de emprendimiento se convertirán en una palanca para el desarrollo económico en los próximos años.

En el encuentro participaron las emprendedoras de éxito que han pasado por Gira Mujeres Beli Casillas, fundadora de Micotime; Ana María Lus, ganadora de la III edición de Gira Mujeres y creadora de Alpacana; y Ana Belén Herrero, impulsora de Sepúlveda Viva. Ellas tres fueron la voz de miles de mujeres que en diferentes puntos de España deciden no solo arraigarse en sus municipios sino contribuir a que sigan creciendo a través de la creación de empresas sostenibles. Desde 2016 han participado en Gira Mujeres casi 20.000 mujeres procedentes de 465 pueblos y 155 ciudades españolas.

Coloquio entre las emprendedoras Beli Casillas, Ana Belén Herrero y Ana María Lus FOTO: F. C.

La emprendedora Ana Belén Herrero explicó que Sepúlveda Viva, que se dedica a las visitas teatralizadas por el pueblo segoviano, nació cuando descubrió en otras ciudades como “a través del teatro se podían conocer lugares desde el punto de vista emocional”. Apostó por el proyecto hace 9 años y tras participar en la VI edición de Gira Mujeres encontró “un revulsivo para reconducir el proyecto y potenciarlo”. Por otro lado, la segoviana asegura que gracias al proyecto ha “generado dinamismo” en el pueblo y que este le ha permitido criar a su hijo en su ciudad natal.

Ana María Lus es la historia de la valentía, las ganas y el esfuerzo. Encontró en las alpacas una forma de negocio “sostenible y saludable” para seguir desarrollando su actividad desde su granja de Guriezo, en Cantabria, otro municipio de menos de tres mil habitantes. Encontró en su abuela “un referente”, una persona que “fue de esas mujeres invisibles que atendía la ganadería, los hijos y el marido”, recordó. “Después de un largo y duro camino, este año he sacado la primera madeja de alpaca española procesada en España, que hasta ahora no la había”, confesó Ana María Lus, que asegura que se quedará en su pueblo para hacer crecer Alpacana y generar empleo y riqueza.

Por último, Beli Casillas es una malagueña que creó Micotime para fomentar el autocultivo de setas comestibles a través de un kit para el hogar y talleres educativos. Además, esta empresa enseña a vivir experiencias únicas entre parques naturales y a descubrir el mundo de las setas a través del ecoturismo y el micoturismo. Respecto a la innovación, la finalista de I edición de Gira Mujeres asegura que “Micotime gira entorno a la economía circular”, aprovechando todos los recursos para “trabajar con micomateriales” y fabricar objetos a partir de los hongos.

Además, el evento contó con Ana Fernández, presidenta Ejecutiva del Observatorio de Emprendimiento de España (GEM); Beatriz Arribas, responsable de Proyectos de Sostenibilidad de Coca-Cola Europacific Partners; Yolanda Rubio, concejala del Ayuntamiento de Aljaraque; Irene Martín, responsable de proyectos en la Red Española de Desarrollo Rural (REDR); Marta Pañuelas, presidenta de la Asociación de Mujeres de Cuenca; y Susana Pérez, presidenta de la Asoaciación Empresarias de Galicia.

Ana Fernández explicó durante su intervención que “la importancia de la mujer emprendedora radica en su capacidad para generar empleo y riqueza impactando social y medioambientalmente en su territorio”, aunque matizó que “su menor percepción de oportunidades y miedo al fracaso” explican que participen en menor medida que los hombres en el emprendimiento.

Irene Martín, Marta Pañuelas y Susana Pérez coincidieron en la necesidad de reivindicar el papel de la mujer rural en la revitalización de los entornos despoblados de España y en la importancia de contar con una red público y privada que “naveguen” juntas e impulsen el emprendimiento femenino. Asimismo, reclamaron formación, información y visibilización para que las mujeres rurales puedan emprender sus proyectos acompañadas y con garantías.

En definitiva, a pesar de que el 8,1% del total de mujeres españolas de entornos rurales cuentan con un proyecto de emprendimiento consolidado –tres puntos por encima que en los entornos urbanos– este encuentro sirvió para exponer la necesidad de que hacen falta más programas, como Gira Mujeres, y facilidades desde la administración que ayuden a poner en marcha los proyectos de emprendimiento de las mujeres rurales, que contribuyen definitivamente a la transformación y desarrollo de la España vaciada.