Antonio Pérez Ríos recibe el Premio Juan Ramón Jiménez por ‘El undécimo mandamiento’

El poeta madrileño Antonio Pérez Ríos ha recibido este martes el Premio Iberoamericano de Poesía Juan Ramón Jiménez por su poemario 'El undécimo mandamiento', en un acto celebrado en la Iglesia del Monasterio de Santa Clara de Moguer (Huelva), localidad natal del Nobel.

El presidente de la Diputación, David Toscano, y el presidente de la Fundación Zenobia-Juan Ramón Jiménez y alcalde de Moguer, Gustavo Cuéllar, han sido los encargadas de entregar el premio, dotado con 25.000 euros, junto al ejemplar del poemario, editado por la Diputación.

Toscano ha felicitado al ganador, ya que “no solo reconocemos un presente literario lleno de madurez, sino también una referencia para el porvenir de la poesía iberoamericana” y ha ratificado el compromiso con un premio “que queremos y necesitamos que continúe siendo un referente sólido para la poesía internacional, un espacio de escucha y reconocimiento para quienes dedican su vida a escribir en verso las verdades más profundas”.

Por su parte, Cuéllar se ha referido al poemario ganador como “un libro profundamente humano, donde la poesía se convierte en consuelo, en meditación y en verdad”.

Antonio Pérez Ríos ha agradecido el premio y ha manifestado su creencia en que “la poesía es una llamarada y el poema es su quemadura. Sólo las llamas llegan a donde no alcanza la razón: al corazón del hombre. Que ardan todas las ideas y todos los que pretendan salvarle” y ha subrayado que “la poesía que no quema no es poesía”.

Ha asegurado que con 'El undécimo mandamiento', “he prendido fuego a un territorio, al territorio de la vida de mi padre, protegido por el amor, arrasado por la enfermedad, arrasado por el tiempo. Este fuego es una ofrenda. La ofrenda por un padre enfermo, condenado a un mal que afecta a muchos padres y madres ante la mirada asombrada de sus hijos: la lenta e irreversible destrucción mental y física”.

Esta concepción poética se plasma en el libro ganador, del que ha dado lectura a varios poemas; la ceremonia, cargada de emotividad y poesía, ha finalizado con una actuación musical de Laura Oliva.

Pérez Ríos es poeta, fotógrafo, educador, licenciado en derecho por la UCM, diplomado en Educación Social por la UNED y Máster de Poesía por la Escuela de Escritores.

Ha viajado por una veintena de países, habla español, inglés, francés y "ha aprendido y olvidado otros tantos idiomas”.

Además, es fundador y director de LENS Escuela de Artes Visuales y miembro del colectivo poético Isotopía, con el que ha publicado el libro colectivo Marcas de agua en bordes de piedra (Editorial Grammata, Medellín, 2025).