Once horas de caos contenido en la aldea

Era una de las preocupaciones de la hermandad matriz de Almonte. La procesión de la Virgen del Rocío resultaba demasiado accidentada, un caos desmedido que acababa demasiadas veces con el paso en el suelo. De hecho, las andas se rompieron en 2011 –en concreto un varal– y en 2022, lo que obligó a hacer una estructura nueva menos pesada. A tenor de lo ocurrido el pasado Lunes de Pentecostés, la hermandad se aproxima a conseguir su objetivo, puesto que la procesión de la Blanca Paloma resultó más ordenada y lucida.

La imagen estuvo once horas por las calles de la aldea, entre el fervor de los peregrinos, los vítores y las oraciones. El rosario de Almonte fue solemne, con la participación de las hermandades filiales. Cuando el simpecado se fue acercando a la ermita la impaciencia era ya incontenible. Tanto que hubo varios conatos de salto de la reja, sin que el simpecado estuviera en el templo. Los propios almonteños iban calmando los ánimos, hasta que la insignia asomó por la puerta y los ánimos se dispararon. Eran las 2:56 de la madrugada cuando se produjo el esperado salto. Todo fue más tranquilo. Incluso a una almonteña le dio tiempo a colocar un lazo negro en un varal, antes de que el paso fuera izado y llevado a la puerta.

Los ritos se fueron repitiendo. Las visitas a las casas de hermandad, los simpecados se iban acercando a la imagen y los niños eran izados para que fueran bendecidos. Las andas se movían con más agilidad, sin tantas caídas. No había tantos zarandeos ni desplazamientos bruscos. En las hermandades de Huelva y Triana la algarabía se desató. Del amanecer al mediodía, con una explanada frente a la ermita atestada de romeros hasta que a las 14:00 horas regresó al templo, entre el calor de los rocieros.

Un total de 32 hermandades emprendieron el camino de vuelta. Por los caminos de Sevilla regresaron 24 filiales: Albaida del Aljarafe, Almensilla, Aznalcázar, Benacazón, Bollullos de la Mitación, Castrense, Coria del Río, El Viso del Alcor, Espartinas, Gines, La Algaba, La Puebla del Río, Las Cabezas de San Juan, Lebrija, Mairena del Aljarafe, Málaga la Real, Montequinto, Salteras, San Juan de Aznalfarache, Sanlúcar la Mayor, Tomares, Umbrete, Utrera y Valencina de la Concepción. Por los caminos de Cádiz se dirigieron Arcos de la Frontera, Chiclana de la Frontera, Chipiona, Puerto Real, Rota y Sanlúcar de Barrameda, mientas que de Huelva lo hará la hermandad de Ayamonte. También emprendió su regreso la filial de Granada.

El operativo dispuesto para la procesión se saldó con 36 atenciones sanitarias, entre ellas dos traslados hospitalarios. Por su parte, el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, aseguró que el Plan Romero discurrió «sin incidencias destacadas» a pesar de la «masa humana» que congrega la salida de la Virgen. El consejero concretó que, desde el inicio del Plan Romero, se ha atendido a un total de 1.851 pacientes con asistencias sanitarias. De esta manera, Sanz señaló que el balance de la romería es positivo, con la «prudencia» necesaria dado que «el Rocío no acaba con la procesión» del pasado lunes, sino que «sigue hasta prácticamente finales de esta semana, hasta que el último simpecado llegue a su sede en todos los pueblos de Andalucía», remarcó. En cuanto al bienestar animal, explicó que el servicio veterinario de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural notificó que la cifra de caballos muertos asciende a ocho, ya que no se registró ningún deceso en las últimas 24 horas. Por su parte, el Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva no ha tuvo ninguna intervención en las últimas horas.

Asimismo, se llevaron a término 15 inspecciones de consumo y se inspeccionaron 13 locales, mientras que se identificaron a 551 personas, se auxiliaron a 54, se formalizaron 659 informaciones divulgativas y se controlaron hasta 560 vehículos.

El consejero dedicó palabras de agradecimiento a los 7.000 efectivos que conforman «el más potente plan de seguridad y emergencias que existe en toda Europa, como es el Plan Romero, que cumplía este año 40 años», así como valoró que «se han cumplido los horarios por parte de todas las hermandades».