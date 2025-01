Inaugurada en Córdoba la muestra de la pintora Lola J. Valiente en la Fundación Caja Rural del Sur

Lola J. Valiente expone su colección con el título “Kaze no UGOKI” desde el día 15 de enero, en la sala del Centro Cultural ‘José Luis García Palacios’ de la Fundación Caja Rural del Sur en Córdoba. Esta artista pictórica dedicada a la enseñanza y a la búsqueda constante del saber, titula su exposición por el movimiento del viento y de la suma de muchos elementos. En palabras de la propia artista, Kaze no UGOKI es una frase que traducida del japonés significa movimiento del viento. “En las navidades de 2019 viajé a Japón -comenta- y desde ese momento sentí la necesidad de representar imágenes, sensaciones y sentimientos vividos en el país nipón. Son muchos los recuerdos que quedaron en mi memoria, no solo visuales, podría decir que fue algo más bien sensorial, unido al aire, a la tierra, a los olores y también a los sabores”.

Para la pintora “la naturaleza es un elemento esencial en la vida japonesa como lo es en las obras que aquí se presentan, también hay otro componente esencial en mis recuerdos, difícil de expresar, y que he querido materializar en el gesto de las pinturas creadas. Me estoy refiriendo al -movimiento del viento-, ese efecto que produce el aire al pasar entre las ramas, las cañas de bambú o las hojas de los árboles”.

La colección que presenta con el nombre de ‘Kaze no Ugoki’ “es el resultado obtenido -afirma- tras la suma de varios elementos. Uno de ellos será el eje central mencionado en el párrafo anterior como es el movimiento, representado no solo en la temática de la exposición, sino también reflejado en los soportes ya que hay obras que se expresan libres de efectos tensores, sin bastidor ni enmarcado”.

Otro elemento importante y determinante de esta muestra “ha sido -afirma- el proceso de investigación que he iniciado al producir obras libres de elementos tóxicos para el medio ambiente como son los productos acrílicos o vinílicos. La mayor parte de los trabajos que aquí se presentan están realizados con pigmentos naturales y cola animal como aglutinante, de forma que los efectos y residuos producidos no sean contaminantes para las aguas y el medio ambiente”.

Lola J. Valiente nació en Córdoba y estudió Bellas Artes (Sevilla 1989). Funcionaria de carrera en Educación Secundaría desde 1992 en la especialidad de Dibujo, ha podido conocer y disfrutar de los diferentes caminos por los que las manifestaciones artísticas pueden conducirnos. Convencida del aporte que presenta una formación integral al artista plástico, se decidió estudiar la carrera de Historia del Arte (Córdoba 2007). La unión de estas dos vías de conocimiento le ha llevado a la investigación tanto del proceso creativo, como al estudio de las obras más representativas de la historia del arte, sobre todo los que conciernen a los movimientos de vanguardia y al arte contemporáneo.

Especialista en la pintura contemporánea del Norte de Marruecos, gracia a la tesis que defendió bajo el título: La Escuela pictórica de Tetuán: historia desarrollo e impronta del arte marroquí contemporáneo, con la que obtuvo el título de Doctora con “Mención Internacional” (francés) por la Universidad de Alicante y galardonada con el premio a tesis doctoral de la Cátedra Paz y Justicia en el marco de la promoción del ODS N. º 16 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas de la UA. El carácter inquieto y predispuesto por conocer e implicarse en nuevas experiencias artísticas le llevó a trabajar como asesora de formación en las Enseñanzas Artísticas de Régimen Especial de Córdoba y Jaén en el Centro del Profesorado de Córdoba entre los años 2006 a 2019. Ha trabajado hasta su jubilación como profesora de Dibujo en el IES Séneca de Córdoba y colaboró con la Universidad de Córdoba como profesora en el Máster para profesores de enseñanza secundaria (MUPES) en la especialidad de Dibujo, formando parte del Grupo de Investigación HUM 808

La muestra permanecerá abierta hasta el 7 de febrero, en horarios de de lunes a viernes: mañanas de 11:00 a 13:30h; Tardes de18:00 a 21:00h.