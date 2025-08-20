El Infoca da por estabilizado el incendio de Sanlúcar la Mayor (Sevilla)

Una treintena de bomberos forestales trabaja en el incendio forestal que se inició este lunes en Sanlúcar la Mayor (Sevilla), que ha afectado a unas diez hectáreas de terreno. Según han informado a EFE el Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Infoca), tras ser movilizados inicialmente cuatro medios aéreos, el fuego quedó estabilizado pasadas las 21.30 horas, sin que haya sido necesario enviar medios añadidos a los terrestres esta mañana.

Los bomberos trabajan apoyados por dos autobombas, en una zona poblada principalmente por pasto agrícola. El sistema de medición Copérnicus sitúa la zona siniestrada en un punto cercano a la vecina localidad de Huévar del Aljarafe, con unas diez hectáreas de terreno quemado.

Las llamas afectan al paraje denominado Las Doblas, al oeste del casco urbano del municipio sevillano, y provocaron el corte de dos carreteras secundarias ante la cantidad de humo que generaron.