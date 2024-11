La inversión silenciosa en cauces y ramblas salva vidas

Muebles, sofás, plásticos, chatarra... hasta vehículos. Han sido miles las toneladas de residuos de todo tipo retiradas de los cauces y ramblas andaluces en los últimos años. Una inversión silenciosa que salva vidas y que hoy conviene recordar. Desde 2019 se ha reducido más de 260 puntos negros en municipios andaluces, situados principalmente en las Cuencas Mediterráneas. Fue hace poco más de cinco años cuando el Gobierno de Juanma Moreno dio un giro a la política hidráulica, a raíz precisamente de otra DANA que afectó gravemente a la comarca de Níjar, en Almería.

Desde entonces, la Junta de Andalucía ha destinado alrededor de cien millones de euros a una política sostenida de adecuación de cauces y también del parque de presas. Episodios como los vividos estos días reflejan el acierto de la misma. En total se han efectuado más de 600 actuaciones en ramblas y mejorado el estado de 1.000 kilómetros de cauces. De hecho, la CHG ha comenzado a copiar esta estrategia en la demarcación del Guadalquivir, dado que antes de 2019 no se hacía prácticamente nada. Las partidas en los presupuestos se repetían pero no se ejecutaban. En cambio, el departamento dirigido por Carmen Crespo y bajo la dirección general de Fernando Delgado multiplicó la inversión ordinaria y la comenzó a ejecutar, aprovechando también los fondos europeos para realizar actuaciones históricas como en Rambla Morales, en Almería. Desde la DANA de 2019, los episodios de lluvias torrenciales no han causado aquellos daños –sin obviar el brutal granizo de El Ejido–. Al evitarse taponamientos en los cauces el agua circula –en Valencia superaron todos los límites posibles– y evita riadas en municipios. Proyectos de restauración en ríos como el Antas, el Adra, el Aguas o el Guadalfeo refuerzan ahora su razón de ser. Zonas que se vieron afectadas con lluvias menos intensas que estas de ahora se han comportado razonablemente bien. En especial, conviene también mencionar la actuación realizada por la Junta en el Guadalhorce –más de 7 millones–, que permitió abrir más capacidad al cauce del río, en una zona donde se han reiterado las inundaciones año tras año (después de esta semana intensa de precipitaciones, la mejor noticia es que no ha habido noticias, "no news, good news") y que aún tiene pendientes las mejoras prometidas por el Gobierno de España para rebajar más el riesgo.

La Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos reconocía que «las infraestructuras en Andalucía han funcionado y evitado desastres mayores», aunque demandan más prevención.