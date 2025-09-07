Investigan la muerte de una mujer en Sevilla en un posible caso de violencia machista

La Policía Nacional está investigando como un posible caso de violencia machista el hallazgo este domingo del cadáver de una mujer en el barrio de Valdezorras de Sevilla con signos de violencia, según han informado fuentes cercanas a la investigación.

La mujer tenía 47 años y, al parecer, fue su pareja, que estaría detenido, la que avisó a los servicios de emergencia.