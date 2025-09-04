Juanma Moreno carga contra la «treta» de la quita de deuda

El Gobierno andaluz redobla sus críticas contra la condonación de la deuda impulsada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. En este sentido, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, aseguró ayer que Andalucía no va a caer en el juego de la quita de deuda ni tampoco participará en esta «treta» que, según dijo, tiene como único objetivo mantener al presidente del Gobierno en la Moncloa y satisfacer un acuerdo con ERC en beneficio de Cataluña.

Moreno señaló que la quita no beneficia a Andalucía «como así lo dicen la AIREF, las agencias de calificación, los expertos en economía o la propia ministra Montero cuando era consejera de Hacienda» en la comunidad autónoma. «Andalucía necesita financiación, no tiene ningún problema de deuda», insistió.

A este respecto, recordó que la deuda de la comunidad andaluza está dos puntos por debajo de la media y que es la más baja de los últimos doce años, a lo que se suma que Andalucía es una de las cinco comunidades con menos deuda y que por cada andaluz la deuda es menos de la mitad que por cada catalán.

Moreno pidió al Gobierno de España que mantenga y defienda «la cohesión, el principio de solidaridad y la coherencia en los discursos para no decir hoy una cosa y mañana otra» e indicó que muchas de las cosas que están ocurriendo responden a un objetivo personal en menoscabo de un proyecto común y compartido como es España y la Unión Europea. De este modo, aseguró que «tenemos mucho que aprender de Europa porque es inviable defender una posición política en Bruselas y hacer la contraria en España». «¿Qué pasaría si el principio de solidaridad que nutre los fondos de cohesión europeos se rompiera?», se preguntó.

El presidente andaluz, que participó en Santander junto a los presidentes de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda; y de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, en la inauguración del curso de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) que lleva por título «De la idea a la acción: los 30 años del Comité de las Regiones y la evolución de la política de cohesión», incidió en que la contribución de éste «ha sido y va a ser vital, ya que las ciudades y regiones aplican alrededor de dos tercios de la legislación de la UE, representa a 1,2 millones de representantes políticos locales y regionales y emite entre 50 y 70 dictámenes y resoluciones sobre proyectos legislativos de la UE».

De esta forma, aseguró que en sus treinta años de vida se ha consolidado «como la voz de los entes locales y regionales comprometido con los valores europeos», en colaboración con el resto de instituciones europeas y «con respeto a la singularidad de cada uno de los territorios que conforman Europa». Así, apuntó que las regiones y ciudades «somos un buen instrumento para construir Europa y tienen un papel clave que desempeñar en decisiones de ésta», al mismo tiempo que manifestó que «estamos en una etapa complicada en la que hay amenazas a la estabilidad de Europa con guerras como la de Ucrania y Oriente Próximo, posiciones comerciales en EE UU y populismos emergentes que requieren de una Europa fuerte, cohesionada y estable».

El presidente de la Junta también hizo alusión al Marco Financiero Plurianual 2028-2034 y explicó que se trata de un debate complejo en el que hay dos objetivos que la CE quiere cumplir, como es quitar la burocracia de la Administración europea, que «complica la relación entre la UE y los ciudadanos europeos», y el reto de la seguridad y defensa ante la ambición de Rusia en Europa.

En este sentido, señaló que la decisión ha sido la de «empezar a tener unos presupuestos propios» e indicó que la conclusión de algunos de los expertos ha sido la de «centralizar algunos procedimientos para cumplir ambos objetivos».

Es aquí donde Moreno consideró que ello es un error y así se lo ha trasladado a los comisarios competentes y a la presidenta de la UE porque, reiteró, «Europa se construye desde las ciudades y las regiones», por lo que calificó de «grave error romper la correa de transmisión entre la UE y los ciudadanos». «Las regiones hacen llegar las quejas y reivindicaciones de los ciudadanos y también son las encargadas de trasladar las estrategias y razones que motivan la toma de decisiones», señaló el presidente andaluz. Además, remarcó que es inviable ejecutar los fondos en tiempo y forma «sin la presencia ni los equipos de las comunidades autónomas».