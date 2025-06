Juanma Moreno: "La corrupción afecta al núcleo central del PSOE y del Gobierno"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, señala que la "corrupción" afectaría "al núcleo central del PSOE" y "del Gobierno".

En un acto en Sevilla, el presidente andaluz señaló que "ayer tuvimos conocimiento a través del exhaustivo informe de la UCO de suspuestas corrupciones que afectan al núcleo central del PSOE, que es lo mismo decir que al núcleo central del Gobierno". "Todo parece indicar que esta trama corrupta, sistémica, no era un caso aislado como algunos decían sino una estructura organizada, planificada desde hace ya muchos años, que afectaba al propio partido, como hemos visto en la elección de las primarias trucando incluso la votación y, por tanto, alterando el orden normal de un congreso interno, y, sobre todo, como mordidas que nos han sonrojado a todos", dijo. "Conversaciones como las que he podido ver, de intercambio de WhatsApp, repartiéndose cientos de miles de euros, con absoluto descaro y comportándose como una mafia, al mejor estilo de la mafia que hemos visto en algunos países de Iberoamérica", añadió.

"Todo esto no ha abochornado al conjunto de los españoles, al conjunto de los andaluces", abundó. "Todo el mundo llega a la misma conclusión: esta situación que está viviendo España es insoportable y no basta con una petición de perdón muy caracterizada, más bien propia de una interpretación teatral que de una acción honesta por parte del señor Sánchez. No basta con pedir perdón, tiene que tomar otro tipo de deciciones. España no se merece un Gobierno que está absolutamente acorralado por la corrupción, por sus propias palabras y su propia incoherencia permanente en cada una de sus apreciaciones", indicó Moreno. "El señor Sánchez sólo tiene dos posibilidades. La primera es renunciar, presentar su dimisión, que sería lo más honesto y lo más razonable que podría hacer y que sucedería en cualquier país de nuestro entorno europeo dadas las circunstancias. O disolver las cortes y convocar unas elecciones lo antes posible", señaló. "Esas son las dos opciones que mayoritariamente la sociedad está pidiendo y que si no lo hace lo pagará el PSOE en las urnas cuando toque, porque esto es una hermorragia, una sangría y evidentemente vamos a tener nuevos capítulos", añadió.

"Me sorprende también la falta de voz de la número 2 del PSOE, que viendo el calendario de los acontecimientos que viene en este informe, ella era también responsable del PSOE, número 2 cuando los números 3, los distintos números 3, iban sorteando y actuando de manera fraudulenta e irregular en beneficio propio. En definitiva, robando", censuró Moreno. "¿Sabe algo la número 2? La señora Montero que puso la mano en el fuego por el señor Cerdán, que hace tan sólo unas horas lo volvió a poner y que ha defendido de una manera vehemente y que se ha calcinado ya las dos manos, ¿sabía algo, no sabía nada?¿Siendo la número 2 trapicheaban a su alrededor y ella no lo sabía? La señora Montero debe dar explicaciones, las debe dar lo antes posible en beneficio de la poca credibilidad que ya tiene su propio partido y, en este caso, a los andaluces porque hay partes de este entramado que se han producido en obras en Andalucía, ni más ni menos que al puente del Centenario, que, por cierto lleva distintos retrasos y que quizás vienen motivados porque ha habido mordidas también", reclamó Moreno, pidiendo que "asuma responsabilidades": "es número 2 y ha puesto la mano en el fuego por Santos Cerdán".

El presidente andaluz señaló que "una moción de censura es útil cuando hay una mayoría que la sustenta y ahora mismo no dan los números por los socios de Sánchez". "¿Cuánto va a aguntar Junts y el PNV? El PNV propició una moción por casos de supuesta corrucpión. ¿Valía con el PP y no le vale con el PSOE? ¿Hasta cuándo esa izquierda que da lecciones de moralidad va a seguir apoyando al señor Sánchez? Cada día que pase van a seguir siendo cómplices de esta trama de corruptelas", señaló. "Moción sería una opción con números que la avalaran", dijo. "A día de hoy veo a Junts y al PNV con intención de mantener a Sánchez. Un Sánchez moribundo para sacar tajada a lo largo de los próximos meses", señaló. "Esto huele a fin de ciclo", concluyó. "El PSOE es necesario para España", indicó Moreno, apelando a "la alternancia". "Quiero confiar en que las bases del PSOE y dirigentes se rebelen porque lo que va a dejar el 'sanchismo' es un solar que puede aprovechar el populismo", indicó.