Juicio a Cayetano Rivera por negarse a realizar una prueba de alcoholemia

El Juzgado de Instrucción número 4 de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) acoge hoy la vista oral contra el torero Cayetano Rivera tras su presunta negativa a someterse a una prueba de alcoholemia después de que protagonizara un siniestro que tuvo lugar en una rotonda de este municipio. El diestro habría abandonado el coche tras la colisión sin esperar la llegada de la Policía, motivo por el que se sentará en el banquillo de los acusados y rendirá cuentas con la justicia.

Se enfrenta a una sanción de 80 euros por abandonar el lugar en el que se produjo el accidente. Su abogado, Joaquín Moeckel, dio más detalles del suceso en "El programa de Ana Rosa", en Telecinco. Señaló que su cliente se había despistado con el teléfono móvil y de ahí el motivo del accidente. De esta manera, el letrado descartó cualquier otro tipo de posibilidad que se había barajado tras la colisión. También negó que hubiese evidencias de que condujera bajo los efectos del alcohol porque "no se le realizó la prueba".

La rotonda se halla junto a la entrada de la urbanización Sevilla Golf, cerca de Montequinto. Como consecuencia del siniestro quedó derribada una palmera y el vehículo tuvo numerosos daños.