La Junta de Andalucía exige disculpas de Yolanda Díaz: «Es un insulto»

Llamó en su momento la atención que la ministra de Trabajo tardara meses en visitar Andalucía como ahora lo han hecho unas palabras que ella matiza pero que los testigos corroboran. La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, urgió a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a «pedir perdón a los andaluces» por «decir que Andalucía no es Europa» a tenor de su tasa de paro, y replicó a la vicepresidenta primera del Ejecutivo y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, que esas declaraciones constituyen «un insulto a los andaluces». Por su parte, la consejera andaluza de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, insistió en que la vicepresidenta segunda del Gobierno sí manifestó que Andalucía, por su tasa de desempleo, «no era Europa» y reprochó que siga sin disculparse y, en cambio, «esté negando» que las dijera.

En declaraciones a Canal Sur Radio, Blanco dijo que a ella no le gusta el «ruido» porque «no hace bien de cara a los ciudadanos», pero tampoco que se trate «de menos» a los andaluces. Blanco explicó que durante la Conferencia sectorial de Empleo del miércoles la ministra «mostró un mapa de España con todas las comunidades autónomas sombreadas, según la tasa de ese empleo, y entonces señaló Madrid y dijo ‘de aquí para arriba es Europa, de aquí para abajo no es Europa’». «Daban ganas de preguntarle que si Andalucía, Murcia, Extremadura o Castilla-La Mancha no eran europeas, qué consideraba ella que somos», planteó la consejera andaluza.

Blanco añadió que tampoco la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, la andaluza María Jesús Montero, ha ofrecido disculpas. Sobre Yolanda Díaz dijo que «podía haber pedido perdón, decir que se expresó mal o que existe un malentendido, cualquier cosa menos negar lo evidente, porque falta a la verdad; no solo es Andalucía quien lo ha denunciado, sino que Madrid, Extremadura y Murcia han apoyado nuestras declaraciones». «Creo que debemos de mentir muchos sí, según la vicepresidenta segunda, ella no dijo eso», apuntó. «Yo quiero decir que en Andalucía ni somos vagos ni somos indolentes, sino que aquí se trabaja y mucho, y no nos olvidemos además de dónde venimos y del esfuerzo enorme que está haciendo el tejido productivo», manifestó también. Blanco recordó, asimismo, que Andalucía llegó a tener «una tasa de desempleo del 37%, con más de un millón de desempleados», y aunque ahora sigue siendo «alta», también tenemos que ver de «dónde venimos», al tiempo que aludió a la «infrafinanciación» que sufre esta comunidad en materia de fondos para el empleo por parte del Gobierno central.

Los consejeros de Empleo de los gobiernos autonómicos de la Comunidad de Madrid, Extremadura y la Región de Murcia –todos ellos del PP– coincidieron con la titular andaluza del ramo, Rocío Blanco, en sus críticas a la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, a quien acusan de decir que «de Madrid para abajo España no era Europa” por las tasas de desempleo de las comunidades ubicadas en esa franja del país».

Montero

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, calificó de «absurdo» que el Ejecutivo andaluz se haya instalado en un «chascarrillo sobre si Andalucía es Europa o no».

En declaraciones a los periodistas en Huelva, Montero fue preguntada sobre el hecho de que la Junta de Andalucía haya denunciado que la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, manifestó, en la conferencia sectorial de empleo del miércoles, que Andalucía, por su tasa de desempleo, «no era Europa» mientras mostraba un mapa de España. «Es tan absurdo este debate», indicó Montero, apuntando que lo único importante debe ser abordar la situación del desempleo en Andalucía y que se logre descender. Montero defendió que el hecho de que en la conferencia sectorial de empleo se «tuviera especial interés en aquellas comunidades autónomas que tienen mayor cifra de paro es lo que corresponde».

La vicepresidenta añadió que Andalucía recibe 400 millones para poner en marcha medidas que ayuden a bajar la cifra de paro, aunque, según dijo, aún no se conoce «cómo el Gobierno andaluz las va a articular». Montero lamentó que un debate vital para jóvenes y mayores de 52 años en desempleo «se quiera empañar» buscando «peleas en algo tan absurdo como decir si Andalucía es de Europa o no». La líder del PSOE-A indicó que los políticos tienen que estar «a la altura de los retos que tienen los ciudadanos», como es reducir la tasa de desempleo. A su juicio, es fundamental la seriedad a la hora de afrontar conjuntamente entre las administraciones cómo «podemos poner recursos y medidas que permitan disminuir el grado de paro que existe en Andalucía», frente a los «chascarrillos» sobre si esta comunidad es o «no es Europa».