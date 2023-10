La Junta explota contra Sánchez: "La tramitación de los indultos es una absoluta vergüenza"

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha explotado contra Pedro Sánchez. El portavoz del ejecutivo autonómico, Ramón Fernández Pacheco, ha asegurado que "la tramitación de los indultos de los condenados por el Caso ERE es "una absoluta vergüenza".

"La falta de disimulo es sorprendente, es indignante y, sobre todo, cuando estamos hablando de un Gobierno en funciones", ha señalado Fernández-Pacheco, que ha insistido en que es "una absoluta desfachatez" y ante la que se pregunta: "¿Para qué queremos jueces y fiscales? ¿Para qué queremos código penal si al final las sentencias no tienen validez, si al final no se van a cumplir las sentencias, a no ser, claro, que sean necesarias para mantener a Pedro Sánchez en la Moncloa?".

La posible tramitación de los indultos por el Caso ERE viene a significar, según el portavoz, que "un político del PSOE perdona a otro político del PSOE por robar dinero público de todos los andaluces, que concluyen que no pasa nada por malversar 680 millones de euros".